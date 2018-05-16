北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33 聯合新聞網 綜合報導



民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲，將啟動徵召程序、提出人選。中國國民黨台北市長參選人丁守中（中）16日表示，這是「民進黨基層怒吼，終止民進黨高層的政治婚外情」，三強鼎立局面很快形成。 報系資料照／記者楊正海攝影 分享 facebook

民進黨今日宣布2018台北市長將自提人選，意即綠營將不再禮讓柯文哲，雖說民進黨尚未公布確定人選，但估計會與國民黨的丁守中、無黨籍的柯文哲形成三足鼎立，前立委邱毅則分析，丁守中在這場亂局中占有優勢，推測台北市極有可能「藍天再現」。

2018台北市長選舉，現任市長柯文哲與民進黨的合作宣告結束，邱毅分析在柯文哲、丁守中及綠營候選人三足鼎立的情形下，政治資歷較豐厚的丁守中具有極大的優勢，然而丁最大的敵人依然是現任市長柯文哲。邱毅認為，某些媒體刻意將柯文哲包裝成超越藍綠的白色力量，目的就是為了吸引中間選民、以求勝選，此舉或許能奏效，但回顧2004年連宋配一開始氣勢如虹，最後仍敗在319槍擊案以及另一個不可忽視的關鍵理由：廢票聯盟。

邱毅指出，金溥聰等人在2004年發起的廢票聯盟旨在「唾棄藍綠惡鬥」，因此拒投兩黨推派的候選人、改投廢票，然而藍綠惡鬥實質上根本不存在，加上廢票聯盟被定義為偏藍，因此無法影響綠營鐵票，反倒是不少中間選民真投下廢票，也間接促成扁連任。邱毅表示，2004年廢票聯盟的情形近日又出現，打著唾棄藍綠惡鬥、超越藍綠的旗幟，其實只是悄悄的在拉攏支持白色力量的選民。

邱毅認為，柯文哲在太陽花、民進黨的相助下擊退藍營，如今廢票聯盟似乎又悄悄浮上檯面，呼籲選民別受媒體操弄，錯失讓台北市翻身的機會。