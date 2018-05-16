親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統執政2周年
馬洩密案判有罪
振興國旅救觀光
DPP不禮讓柯P?
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

早餐鍋貼吃到瀉藥 老闆娘卻歡呼反應讓她傻眼

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33聯合新聞網 綜合報導

民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲，將啟動徵召程序、提出人選。中國國民黨台北市長參選...
民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲，將啟動徵召程序、提出人選。中國國民黨台北市長參選人丁守中（中）16日表示，這是「民進黨基層怒吼，終止民進黨高層的政治婚外情」，三強鼎立局面很快形成。 報系資料照／記者楊正海攝影
分享

民進黨今日宣布2018台北市長將自提人選，意即綠營將不再禮讓柯文哲，雖說民進黨尚未公布確定人選，但估計會與國民黨的丁守中、無黨籍的柯文哲形成三足鼎立，前立委邱毅則分析，丁守中在這場亂局中占有優勢，推測台北市極有可能「藍天再現」。

2018台北市長選舉，現任市長柯文哲與民進黨的合作宣告結束，邱毅分析在柯文哲、丁守中及綠營候選人三足鼎立的情形下，政治資歷較豐厚的丁守中具有極大的優勢，然而丁最大的敵人依然是現任市長柯文哲。邱毅認為，某些媒體刻意將柯文哲包裝成超越藍綠的白色力量，目的就是為了吸引中間選民、以求勝選，此舉或許能奏效，但回顧2004年連宋配一開始氣勢如虹，最後仍敗在319槍擊案以及另一個不可忽視的關鍵理由：廢票聯盟。

邱毅指出，金溥聰等人在2004年發起的廢票聯盟旨在「唾棄藍綠惡鬥」，因此拒投兩黨推派的候選人、改投廢票，然而藍綠惡鬥實質上根本不存在，加上廢票聯盟被定義為偏藍，因此無法影響綠營鐵票，反倒是不少中間選民真投下廢票，也間接促成扁連任。邱毅表示，2004年廢票聯盟的情形近日又出現，打著唾棄藍綠惡鬥、超越藍綠的旗幟，其實只是悄悄的在拉攏支持白色力量的選民。

邱毅認為，柯文哲在太陽花、民進黨的相助下擊退藍營，如今廢票聯盟似乎又悄悄浮上檯面，呼籲選民別受媒體操弄，錯失讓台北市翻身的機會。

柯文哲姚文智丁守中2018台北市選舉

相關新聞

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

柯文哲會不會參加總統大選？恐成小英連任最怕的攔路虎

2018-05-16 15:45

民進黨北市自提人選 姚文智自比王建民、大谷翔平

2018-05-16 15:13

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

影／綠北市啟動徵召 呂：我每選必贏 姚：3號先發也可勝

2018-05-16 18:22

不禮讓民進黨會變成敵人？ 柯P：不會啦

2018-05-16 18:12

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

年底市長選戰將組第三勢力？ 柯P：回去想一下

2018-05-16 17:01

民進黨推最強人選？丁守中:不是陳菊就是賴清德

2018-05-16 16:26

影／不再禮讓柯文哲呂秀蓮：忍受4年一事無成共同心願

2018-05-16 16:00

民進黨北市自提人選 綠委：就算民調不高也要堅持

2018-05-16 15:36

不再禮讓柯文哲 呂秀蓮：忍受4年一事無成的共同心願

2018-05-16 15:31

民進黨確定不禮讓 柯P：尊重政黨不完全以勝選為考量

2018-05-16 15:18

民進黨啟動北市長徵召 姚文智：三號投手走出牛棚

2018-05-16 15:12

蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

姚文智：執政同步我最適合 呂秀蓮：年輕人們別小看我

2018-05-16 14:47

單挑藍綠？ 柯：太刺激 像再戰一日雙塔

2018-05-16 14:44

北市長選戰 民進黨啟動徵召

2018-05-16 14:41

影／與柯文哲分手了 民進黨：啟動徵召程序 評估人選

2018-05-16 14:36

黃呂錦茹：藍仍視柯P最強對手 但他已不是「神」

2018-05-16 14:31

觀察站／柯綠分合大戲 還沒完結篇

2018-05-16 14:30

綠自提北市人選再整合？ 柯營不排除

2018-05-16 14:26

影／民進黨將自提台北市長人選 獨派：勿兩階段禮讓

2018-05-16 14:12

民進黨與柯文哲正式分手 綠委：應擺脫對人的好惡

2018-05-16 14:11

北市綠啟動徵召 王世堅：還要徵詢什麼，問不完

2018-05-16 13:54

綠營自提北市候選人 李錫錕：柯文哲優勢沒了

2018-05-16 13:46

影／一人戰藍綠？柯文哲喻「一日雙塔」太刺激了

2018-05-16 13:22

綠啟動徵召、跟柯文哲分手 范雲：禮讓與否是舊政治邏輯

2018-05-16 13:16

民進黨選對會：自提人選 不禮讓柯文哲

2018-05-16 13:11

民進黨和柯文哲分手 綠議員坦言：鬆了一口氣

2018-05-16 13:10

柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機

2018-05-16 13:07

民進黨確定不禮讓 邱文祥：柯文哲會選得比較辛苦

2018-05-16 13:04

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲

2018-05-16 13:03

民進黨台北市長自提人選？ 蘇貞昌辦公室：暫無回應

2018-05-16 11:45

台灣國創辦人王獻極：禮讓柯文哲 剪黨証退出民進黨

2018-05-16 11:31

台北市長布局 柯文哲：綠知最大利益但難執行

2018-05-16 11:22

柯建銘：黨若自提人選 三足鼎立對丁守中有利

2018-05-16 11:11
看更多

熱門文章

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

2018-05-15 20:53

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

2018-05-16 02:36

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你

2018-05-16 08:38

陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難

2018-05-16 10:23

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

每月實質總薪資逾5萬9？ 賴清德認了：超過半數人無

2018-05-16 00:11

被爆料擔任京城銀行獨董 許智傑：即刻辭去獨董職務

2018-05-16 00:13

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

國內旅遊選這5縣市 每人每天補助500元

2018-05-15 23:34

小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥

2018-05-16 08:31

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

柯文哲：不禮讓我 難道禮讓丁守中？

2018-05-16 00:02

砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票

2018-05-16 14:32

4千萬救觀光 為何選這5縣市？

2018-05-15 23:49

【即時短評】飲鴆止渴的台灣觀光 窮到只剩下錢

2018-05-15 23:21

馬英九被控洩密有罪 徐巧芯：原來關說是不能說的秘密

2018-05-15 20:49

邱太三抨陳致中最無資格批他 陳致中:對事不對人

2018-05-15 23:58

謝長廷四點說明 李克強訪日他未坐鎮日本

2018-05-15 19:58

馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

2018-05-15 20:26

救觀光補助5縣市 更慘的嘉義、南投卻被排除...

2018-05-15 22:13

民進黨禮不禮讓柯文哲 今掀牌

2018-05-16 00:04

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

總統「院際調解權」 馬英九改判有罪關鍵

2018-05-16 00:26

一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12

成大教授許忠信確定選台南市長 月底前宣布

2018-05-15 20:24

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13

新聞眼／高院判決 只見保護關說者？

2018-05-16 00:25

政府砸錢救觀光有屏東！但...墾丁恐怕要哭哭

2018-05-15 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top