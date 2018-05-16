姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05 聯合新聞網 綜合報導



民主進步黨選舉對策委員會16日決定，台北市長選舉將啟動徵召程序、提出人選，決定一出，表態角逐提名的民進黨立委姚文智（前）在立法院舉行記者會，表示自己就像是從牛棚走出來，走向投手丘，並爭取「3號先發的投手位置」，他認為選對會決定後不會有變數，也有信心在三足鼎立下取勝。 中央社 分享 facebook

民進黨台北市長人選誰出線？民進黨選對會今日決議不再禮讓柯文哲，讓欲爭取黨內提名的立委姚文智磨刀霍霍，將自己比喻為棒球選手王建民、大谷翔平，表示希望能爭取到「輪值三號先發的位置」，此話一出反倒引來「宅神」朱學恒酸：去學第二專長吧！

北市選戰該派誰？民進黨選對會今日做出決議，表示將建請黨主席蔡英文啟動徵召，徵召人選則有待中執會確認，對此，意圖參選北市長的立委姚文智期待自己被徵召，並形容自己的心情「就像三號投手走出牛棚，正在往投手丘」，認為民進黨有五個先發，端看佈陣、隊形「三號先發也可以取勝」，對於黨內徵召似乎是勢在必得，但姚文智的自信卻讓朱學恒不以為然，要姚文智「不要再從政了」。

朱學恒建議姚文智「去學個捏麵人、折氣球之類的第二專長」，要姚文智退出政壇後就不要再回來了，學個一技之長還能當令人尊敬的街頭藝人，並要網友幫忙想想姚文智能學什麼。網友翻出姚文智過去曾表示，若代表民進黨參選卻得到第三名，將永久退出政壇，笑姚文智「志在第三，我們也只能祝福他、支持他」，稱他「不知哪來的自信」。

也有網友惋惜的表示：「四年前覺得他好像還不錯，現在像草包，搞不好連立委都不保。」而對於姚文智自稱是「三號投手」，是不是指前兩位為行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊，姚文智則沒有正面回應，只強調三號先發不代表實力弱，對於拿到黨內提名位置保有高度信心。