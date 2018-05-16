綠宣告分手 柯文哲：努力到底

2018-05-16 16:28 中央社 台北16日電



民進黨選對會針對台北市長選戰佈局，建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，台北市長柯文哲下午出席市議會進行施政報告，被議員問到民進黨選對會的決定，柯文哲說做好市政就是最好的準備，「把選舉降到最低，把市政拉到最大」。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 民進黨選對會今決定，年底台北市長選舉將啟動徵召程序，提出人選，若有人要接受徵召，必須加入民進黨。台北市長柯文哲說，我們還是努力到底，目前沒有規劃入黨。

柯文哲下午到台北市議會報告107年台北市地方總預算第一次追加（減）預算案編製經過，並接受議員質詢，他從台北市政府走向台北市議會途中，接受媒體訪問時做上述表示。

親民黨籍市議員林國成、黃珊珊、民國黨籍市議員徐世勳、國民黨籍市議員戴錫欽、汪志冰也質詢此議題。

戴錫欽質詢時表示，會不會覺得民進黨自提人選是未經理智思考的結果，柯文哲認為，只考慮年底選舉勝負結果與後續的邏輯會不同。

最終與民進黨走向「分手」一途，柯文哲說，這樣的結果也沒有所謂的要不要、喜歡不喜歡，只是確定三足鼎立後，打選戰確實有風險，「不要想說會成功，也可能被幹掉」。

汪志冰質詢，柯文哲曾說民進黨「不禮讓柯文哲，難道是禮讓丁守中嗎」，如今民進黨真的自提人選，柯文哲坦言，這樣的情形確實會讓選舉變得比較困難，「不過，不要緊，我們還是努力到底」。

而林國成、黃珊珊則期許柯文哲，林國成認為，雖然民進黨自提人選，台北市民會做最後決定，提醒柯不要自亂陣腳，該替市民做的就勇往直前；黃珊珊盼柯文哲不要忘記4年前的推倒藍綠高牆一席話，勉勵他做自己，不要改變。

柯文哲回應，他還是認真處理市政，「該怎麼做就怎麼做，很多爭取連任的縣市長現在都在忙跑攤，但自己還是很認真在上班」。