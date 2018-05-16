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柯文哲與民進黨分手大事紀

2018-05-16 15:46中央社 台北16日電

布局年底台北市長選舉，民進黨選舉對策委員會今天開會決定將啟動徵召程序，提出人選，不再禮讓台北市長柯文哲，雙方分道揚鑣。

以下為柯文哲與民進黨間的大事紀：

--106年5月：柯文哲指民進黨是他最重要的盟友，希望2018年底台北市長選舉能持續禮讓他。

--6月：柯文哲與民進黨喬不攏台北農產運銷公司總經理人選，導致人事一度難產，甚至在市議會備詢時說，做人有基本原則，不能為了連任什麼都YES。

--8月：柯文哲7月赴上海參加雙城論壇時說「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」、「床頭吵床尾和」，民進黨秘書長洪耀福指基層支持者已懷疑柯的政治立場是否與民進黨一致。

--9月：柯文哲指要抹黑他很難，只好用抹紅的，至於是不是民進黨抹紅他，大家心裡有數。

--9月：柯文哲處理雙城論壇與世大運時，指國安會、陸委會放其一人處理，等出事再攻擊他。總統府、陸委會雙雙否認，事件演變為羅生門。

--9月：柯文哲指民進黨是最重要的盟友，合作才有勝的機會，一定會尋求合作。

--11月：柯文哲在北市府內部會議批高雄市長陳菊舉債多，引起陳菊不滿，並批其「飽漢不知餓漢饑」。

--107年1月：柯文哲對於總統蔡英文要求其確認台灣價值，首次回答民主自由、多元開放，並反問想知道蔡總統的台灣價值為何。

--2月：時任高雄市長陳菊納悶柯文哲隨著國民黨踹民進黨，柯文哲回應也常被民進黨踹，還好。

--3月：北農休市衝擊菜價，柯文哲不滿農委會指休市3天為北市府決定，非北農，怒嗆不然以後讓他他決定北農總經理人選，他「完全執政、完全負責」。

--4月：柯文哲指台灣價值就是「清廉勤政愛鄉土」；後再指台灣價值屬於總統考卷，他是台北市長，不需作答。

--4月：評教育部駁回管中閔當選台灣大學校長遴選結果，柯文哲說「不知道是哪個白癡決定的政策，要檢討一下」。

--5月：民進黨選對會展開台北市長人選徵詢，決定要自提或禮讓柯文哲，傾向自提聲音居多。

--5月：柯文哲接受綠色和平電台專訪，向對兩岸一家親論述感到不悅的人感到抱歉、歹勢，外界視為向民進黨釋出善意，但民進黨不買單。

--5月：柯文哲在台北市議會備詢時點頭，默認民進黨自提人選他心裡有數。

--5月：民進黨選對會禮讓與否，柯文哲的戰略是「無招勝有招」。

--5月：民進黨選對會公布結果，民進黨將啟動徵召程序，提出人選參與台北市長選舉。

柯文哲民進黨

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