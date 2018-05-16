影／與柯文哲分手了 民進黨：啟動徵召程序 評估人選

2018-05-16 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 廖惠玲 ╱即時報導



民進黨選對會今(16)日上午討論台北市長選戰是否要禮讓柯文哲或者自提人選，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議：民進黨選對會決議，將啟動徵召程序、開始評估人選，至於徵召的人選，將待方案送中執會確認，隨即展開徵詢有意願者後，經選對會討論做成決定，報請中執會通過。

據了解，因為自提名幾乎已成定局，今天選對會將重點放在具體人選及後續流程跟提名民調做法等方向討論。若自提人選定案，民進黨最快5月底決定人選。

針對台北市長候選人徵召事宜，民進黨發言人鄭運鵬今(16)日轉述選對會中結論如下：

一、選對會近來針對本黨在台北市基層黨公職幹部，包括現任市議員、通過初選的市議員參選人、黨籍里長及市黨部執評委等進行座談。多數與會幹部認為，民主進步黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹本黨對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。

二、2014年民進黨在野時，選擇與無黨籍的柯文哲市長合作，以在野大聯盟的形式，順利打敗國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標。如今，民進黨已在中央執政，並於國會過半。在改革進入最關鍵的時刻，本黨應承擔更大的責任。我們認為，未來的市長應當充分理解本黨目標，體現本黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想。