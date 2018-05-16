親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統執政2周年
馬洩密案判有罪
振興國旅救觀光
DPP不禮讓柯P?
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

金曲29／林俊傑與陳奕迅爭金曲歌王 阿妹彭佳慧再爭歌后

相信法官專業卻不滿判決？民調解讀國民法官

影／與柯文哲分手了 民進黨：啟動徵召程序 評估人選

2018-05-16 14:36聯合報 記者廖惠玲╱即時報導

民進黨選對會今(16)日上午討論台北市長選戰是否要禮讓柯文哲或者自提人選，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議：民進黨選對會決議，將啟動徵召程序、開始評估人選，至於徵召的人選，將待方案送中執會確認，隨即展開徵詢有意願者後，經選對會討論做成決定，報請中執會通過。

據了解，因為自提名幾乎已成定局，今天選對會將重點放在具體人選及後續流程跟提名民調做法等方向討論。若自提人選定案，民進黨最快5月底決定人選。

針對台北市長候選人徵召事宜，民進黨發言人鄭運鵬今(16)日轉述選對會中結論如下：

一、選對會近來針對本黨在台北市基層黨公職幹部，包括現任市議員、通過初選的市議員參選人、黨籍里長及市黨部執評委等進行座談。多數與會幹部認為，民主進步黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹本黨對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。

二、2014年民進黨在野時，選擇與無黨籍的柯文哲市長合作，以在野大聯盟的形式，順利打敗國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標。如今，民進黨已在中央執政，並於國會過半。在改革進入最關鍵的時刻，本黨應承擔更大的責任。我們認為，未來的市長應當充分理解本黨目標，體現本黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想。

三、基於上述評估，針對台北市長候選人徵召事宜，選對會將向主席提出建議，依「民主進步黨2018直轄市長暨縣市長提名特別條例」之規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。

民進黨選對會今(16)日上午討論台北市長選戰是否要禮讓柯文哲或者自提人選，會後民...
民進黨選對會今(16)日上午討論台北市長選戰是否要禮讓柯文哲或者自提人選，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議：民進黨選對會決議，將啟動徵召程序、開始評估人選，至於徵召的人選，將待方案送中執會確認，隨即展開徵詢有意願者後，經選對會討論做成決定，報請中執會通過。記者江煜文／攝影
分享

民進黨鄭運鵬柯文哲

相關新聞

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

民進黨確定不禮讓 柯P：尊重政黨不完全以勝選為考量

2018-05-16 15:18

民進黨北市自提人選 姚文智自比王建民、大谷翔平

2018-05-16 15:13

民進黨啟動北市長徵召 姚文智：三號投手走出牛棚

2018-05-16 15:12

蔡正元：讓大家見識ㄧ下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

姚文智：執政同步我最適合 呂秀蓮：年輕人們別小看我

2018-05-16 14:47

單挑藍綠？ 柯：太刺激 像再戰一日雙塔

2018-05-16 14:44

北市長選戰 民進黨啟動徵召

2018-05-16 14:41

黃呂錦茹：藍仍視柯P最強對手 但他已不是「神」

2018-05-16 14:31

觀察站／柯綠分合大戲 還沒完結篇

2018-05-16 14:30

綠自提北市人選再整合？ 柯營不排除

2018-05-16 14:26

影／民進黨將自提台北市長人選 獨派：勿兩階段禮讓

2018-05-16 14:12

民進黨與柯文哲正式分手 綠委：應擺脫對人的好惡

2018-05-16 14:11

北市綠啟動徵召 王世堅：還要徵詢什麼，問不完

2018-05-16 13:54

綠營自提北市候選人 李錫錕：柯文哲優勢沒了

2018-05-16 13:46

影／一人戰藍綠？柯文哲喻「一日雙塔」太刺激了

2018-05-16 13:22

綠啟動徵召、跟柯文哲分手 范雲：禮讓與否是舊政治邏輯

2018-05-16 13:16

民進黨選對會：自提人選 不禮讓柯文哲

2018-05-16 13:11

民進黨和柯文哲分手 綠議員坦言：鬆了一口氣

2018-05-16 13:10

柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機

2018-05-16 13:07

民進黨確定不禮讓 邱文祥：柯文哲會選得比較辛苦

2018-05-16 13:04

民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲

2018-05-16 13:03

民進黨台北市長自提人選？ 蘇貞昌辦公室：暫無回應

2018-05-16 11:45

台灣國創辦人王獻極：禮讓柯文哲 剪黨証退出民進黨

2018-05-16 11:31

台北市長布局 柯文哲：綠知最大利益但難執行

2018-05-16 11:22

柯建銘：黨若自提人選 三足鼎立對丁守中有利

2018-05-16 11:11

挺自提人選？ 民進黨基層里長：我支持柯文哲

2018-05-16 10:57

影／老柯談北市選舉 「柯文哲是自我中心的人」

2018-05-16 10:46

談柯、綠合作 柯文哲：兩韓都可以握手了

2018-05-16 10:14

是否禮讓今分曉 柯建銘：柯文哲亡羊補牢有點晚

2018-05-16 09:46

一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45

姚：民進黨定會提名我 呂：政黨外遇到此結束

2018-05-16 00:17

柯不須為兩岸一家親道歉 陳菊：綠在乎台灣價值

2018-05-16 00:16

民進黨禮不禮讓柯文哲 今掀牌

2018-05-16 00:04

柯文哲：不禮讓我 難道禮讓丁守中？

2018-05-16 00:02

若綠營不禮讓 柯文哲幕僚：來場君子之爭

2018-05-15 18:24

綠明拍板自提或禮讓 柯P戰略無招勝有招

2018-05-15 14:30
看更多

熱門文章

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

2018-05-15 20:53

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

2018-05-16 02:36

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

被爆料擔任京城銀行獨董 許智傑：即刻辭去獨董職務

2018-05-16 00:13

蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你

2018-05-16 08:38

陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難

2018-05-16 10:23

每月實質總薪資逾5萬9？ 賴清德認了：超過半數人無

2018-05-16 00:11

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

國內旅遊選這5縣市 每人每天補助500元

2018-05-15 23:34

小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥

2018-05-16 08:31

陳致中指不懂法律 邱太三：他資歷能跟我比嗎

2018-05-15 17:34

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

柯文哲：不禮讓我 難道禮讓丁守中？

2018-05-16 00:02

連勝文：任何人皆不能高於法律 包括蔡英文

2018-05-15 18:51

4千萬救觀光 為何選這5縣市？

2018-05-15 23:49

馬英九被控洩密有罪 徐巧芯：原來關說是不能說的秘密

2018-05-15 20:49

【即時短評】飲鴆止渴的台灣觀光 窮到只剩下錢

2018-05-15 23:21

謝長廷四點說明 李克強訪日他未坐鎮日本

2018-05-15 19:58

邱太三抨陳致中最無資格批他 陳致中:對事不對人

2018-05-15 23:58

若綠營不禮讓 柯文哲幕僚：來場君子之爭

2018-05-15 18:24

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

2018-05-15 20:26

民進黨禮不禮讓柯文哲 今掀牌

2018-05-16 00:04

總統「院際調解權」 馬英九改判有罪關鍵

2018-05-16 00:26

獨／江啟臣宣布參選國民黨團總召：我會勇於承擔

2018-05-15 17:12

救觀光補助5縣市 更慘的嘉義、南投卻被排除...

2018-05-15 22:13

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45

侯漢廷：按高院認知 馬英九應拒聽或聽了裝死？

2018-05-15 16:53

新聞眼／高院判決 只見保護關說者？

2018-05-16 00:25

成大教授許忠信確定選台南市長 月底前宣布

2018-05-15 20:24

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13

柯不須為兩岸一家親道歉 陳菊：綠在乎台灣價值

2018-05-16 00:16

江啟臣表態選總召 王金平：希望他專心輔選台中市　

2018-05-15 19:52

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top