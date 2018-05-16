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黃呂錦茹：藍仍視柯P最強對手 但他已不是「神」

2018-05-16 14:31聯合報 記者張世杰╱即時報導

民進黨、市長柯文哲是否分手揭曉，民進黨選對會今天宣布，台北市將啟動徵召提名程序。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，綠營是否自提人選對國民黨沒有影響，目前仍將柯文哲視為最強對手，但柯文哲沒有立場、又沒有作為，已經不在是「柯神」。

黃呂錦茹認為，民進黨徵招提名候選人，對國民黨沒有什麼影響，黨內開始打團結牌，目前假定最強對手仍是柯文哲，但柯文哲施政不好，從大巨蛋、社子島、重陽敬老金等，很多人已經覺醒，發現柯文哲沒有想像中的好。

黃呂錦茹表示，柯文哲市政做不好，又沒有中心思想，哪裡有好處就往哪裡靠，試圖矇騙人家，拉攏藍營選票，一個政治人物沒有立場、又沒有作為的人很糟糕，或許柯仍保有年輕人的票，但已經沒像以前那麼強，

黃呂錦茹認為，柯文哲仍然不可忽視，像民進黨候選人仍不明，可能還在找一個可以打敗柯的人選，但國民黨基本盤已經快速回流，柯文哲已不再是「柯神」。

黃呂錦茹指出，雖然柯文哲的小丑式搞笑行為舉止，獲得年輕人注目，政治人物可以幽默，但不應該詼諧，這反倒成了社會負面教材，市政建設及政治文化不能詼諧跟速食，這次國民黨市長參選人丁守中，堅持20年終於獲得提名，對於年輕人是一個好範例。

黃呂錦茹表示，國民黨基層已經開始凝聚向心力，接下來就是穩紮穩打，她只怕民進黨在選戰後期使出奧步，但若是一個有格調的政黨就不該這樣。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／本報資料照
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／本報資料照
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柯文哲國民黨民進黨

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