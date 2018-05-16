北市長選戰 民進黨啟動徵召

民進黨選對會今天上午討論台北市長選戰布局，決定啟動徵召，並排除無黨籍的柯文哲(見圖)，這個決定不只影響今年底的六都選舉，也可能牽動2020年蔡英文總統的連任之戰。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

民進黨選對會今上午討論台北市長選戰布局，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述，民進黨將啟動徵召提名程序，提名人選將待方案送中執會確認、徵詢有意願者後，經選對會討論決定，報請中執會通過；如果要被民進黨徵召，必須加入民進黨。

鄭運鵬表示，選對會與基層黨公職幹部、議員、里長的座談，多數都認為應該自提候選人，選對會今天開會的決議，建請蔡英文主席啟動徵召；2014年是因為民進黨在野，與柯文哲合作，啟動在野大聯盟，但民進黨現在執政，首都市長理念應該與民進黨理念一致。

鄭運鵬強調，其他政黨候選人不在民進黨的徵召範圍內，要接受徵召的人應該有民進黨籍。

台北市長選戰，爭取連任的柯文哲可能要一人打藍綠。柯文哲今天表示，「我把它當成再一次騎一日雙塔，太刺激了。」一日雙塔簡直是奇蹟，決心跟勇氣可以改變台灣歷史；柯文哲陣營表示，若民進黨確定不禮讓，年底選戰將走中道路線。

國民黨台北市長參選人丁守中表示，不管是自提或禮讓，或假提名、真禮讓，他的對手就是柯文哲；為何藍綠都嫌棄柯文哲？因為柯的市政建設太差了，「每天只有講幹話」，台北市的城市競爭力 、市民居住安全都在下滑 。

民進黨將於5月底前民調，6月初公布提名人選。但外傳民進黨可能先自提人選，未來再與柯文哲進行二階段民調，也就是「2014年模式」，當時民進黨先以對比式民調決定黨內人選，再成立協調小組，與柯文哲舉行第二階段民調，最後柯文哲擊敗姚文智，民進黨禮讓柯文哲參選台北市長。

據了解，柯文哲對於和民進黨合作仍未死心，近日仍積極透過民進黨友人尋求與民進黨洽談機會。未來與民進黨是否還有合作空間？柯文哲今天表示，兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，台灣政治思維要修一下。

目前民進黨內已表態爭取台北巿長提名的包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮，以及退黨參選的前台南縣長蘇煥智。