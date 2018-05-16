姚文智：執政同步我最適合 呂秀蓮：年輕人們別小看我

2018-05-16 14:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



民進黨選對會公布台北市長提名策略。爭取參選的民進黨立委姚文智與前副總統呂秀蓮兩人今天都很低調，兩人下午各自說明看法。

姚文智日前接受廣播訪問表示，民進黨主席蔡英文提到台北市長人選的執政理念必須跟中央一致，這句話很重要，因為這段時間柯文哲對中央執政一直很有意見，不斷切割和民進黨是不同路線，很多場合都把握機會表達不同意見，對民進黨態度輕蔑，如果說可以和民進黨信念合作並化為政策，「那應該就是我了吧」。

姚文智日前更為了表達反對柯文哲的兩岸一家親的台灣價值論調，舉辦守護台灣價值的遊行活動。不過，姚文智今天透過團隊發聲明指出，姚最近因勤走基層導致脊椎舊傷復發，醫師囑咐要多加休息，針對今天選對會的討論，結果公布後他會再對外說明。

呂秀蓮爭取參選動作積極，還說「你們年輕人別小看我，我為民進黨打過六次選戰，六次都當選」，強調會參選到底，並指2018年選舉是2020大選期中考，若黨中央比民調，她只接受誠實民調。

呂秀蓮今日上午行程不公開，呂團隊表示，不在選對會公布前對外說明，會在公布後發表看法。

民進黨總召柯建銘表示三人競選對民進黨是不利的，但最後自己提名、好好打，這是最單純的。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

三足鼎立 柯建銘：沒樂觀本錢

【記者許家瑜、胡宥心／台北報導】民進黨與台北市長柯文哲近來關係緊張，民進黨立院黨團總召柯建銘今天接受廣播訪問表示，柯文哲可能想亡羊補牢，但有點為時已晚，目前基層普遍反彈，很難自圓其說，「最後自己提名、好好打，這是最單純的」。

不過，柯建銘說，柯文哲是局中人，應該了解台北市長選戰局勢艱難，三足鼎立對丁守中有利，對民進黨、柯文哲都屬艱難，民進黨沒有樂觀的本錢，對新北市、其他縣市會有影響，選戰是動態的。

主持人詢問柯建銘，有人說不禮讓是假的，自提人選後民調過低，綠的最後會含淚支持柯文哲？柯建銘表示，現在這個氛圍，他不知道誰有能力操作這問題。