單挑藍綠？ 柯：太刺激 像再戰一日雙塔

2018-05-16 14:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ╱台北報導



台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，據了解，柯文哲陣營認為，若最後民進黨確定不禮讓，年底選戰將走中道路線。。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲，今天揭曉。據了解，柯文哲陣營認為，若最後確定不禮讓，年底選戰將走中道路線。至於是否變成一人打藍綠，柯文哲表示，「我把它當成再一次騎一日雙塔，太刺激了。」一日雙塔簡直是奇蹟，決心跟勇氣可以改變台灣歷史。

談柯綠合作？柯：兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，台灣政治思維要修一下。

與民進黨是否還有合作空間？柯文哲說，兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，台灣政治思維要修一下。

不過柯、綠分手，是否會讓友好的綠營議員陷入兩難？柯文哲說，不要說外面，內部被點名的也很尷尬。柯文哲說，不過很奇怪，國民黨也有提名人選，市府裡面的國民黨也沒退出，他認為應該要用國際思維來思考國內政治，冷戰時美蘇都有原子彈，兩國也沒有互相丟，還有不同方式、不同關係的合作。

所以何時知道民進黨不再禮讓？柯文哲說，不是好幾個月前就這樣講了，這就蝴蝶效應，差之毫釐，失之千里，去年九月打打打，打到最後發現失控了，這也是常常整個系統非線性系統運作，去年九月發展到現在，很像蝴蝶效應。

對於有不少里長覺得柯比前任市長馬英九、郝龍斌好，柯文哲說，很多市長不會下基層，自己是很認真在走，這是政治思維的改變，政治落實人民生活每一天，老百姓比較關心的是水溝通不通，門前路平不平，其實基層沒有那麼多政治算計。

談2018選舉這個社會比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非，不是不講兩岸一家親就是台獨，不講台灣價值就是共匪同路人…

柯文哲表示，2018選舉最大的意義就是台灣有沒有機會逃脫，從1994年起長達24年，整個政治完全被藍綠綁架的局面，這只是一個開始，如果有兩黨候選人我們還能突破，這才是台灣社會走出藍綠的包圍。

柯文哲表示，社會總是有中道力量，這個社會比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非，不是不講兩岸一家親就是台獨，不講台灣價值就是共匪同路人，台灣好不容易走到今天民主自由多元，開放還有包容，但台灣都在用意識形態檢驗自己同胞。