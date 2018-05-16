觀察站／柯綠分合大戲 還沒完結篇

2018-05-16 14:30 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 胡宥心



民進黨是否禮讓今天揭曉，台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

民進黨選對會今天針對台北市選戰，討論自提人選或禮讓，為了顧及黨內主流民意，自提人選選項似乎是最佳解答。但黨內表態者始終未有「最強母雞」，就算自提人選，也未必形成藍綠白「三人賽局」，六都選戰變數仍多。

民進黨在台北市的主要敵人，一直以來都是國民黨，若最後民進黨提出人選不夠強，就算在選前操作棄保，最後恐怕還是讓台北市重回藍天，柯文哲與民進黨雙輸，這是民進黨最不樂見的狀況。

另一種狀況是讓柯文哲慘贏，既可挫柯文哲銳氣，又可削弱柯競逐2020總統的氣勢，還能阻止國民黨建立重返執政的灘頭堡。在現有情勢下，這應是民進黨最佳選項。

於是民進黨中央開始打基層民意牌，透過放話、輿論操作等方式，醞釀不滿柯的情緒，果然逼出柯文哲出面道歉。但柯道歉後遭遇中間選民反彈，首鼠兩端，又開始模稜兩可，整個情勢弄假成真，逼得民進黨不得不自提人選。

綠柯合作最佳時間，早已被柯一手破壞，提名迫在眉睫，加上基層湧入的壓力、選戰的外溢效應，民進黨今天若不順勢做出「自提」決定，也難以向外界解釋，若啟動提名程序，應該能在六月初確立北市長民進黨人選。

然而選戰是動態變化，選對會就算決定自提人選，最後還是有可能採取2014年的「兩階段」提名，讓民進黨人選與柯文哲先比民調、再談整合。因此今天選對會的決定，可能只是進入延長賽而已，柯綠仍有合作可能。