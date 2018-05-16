影／一人戰藍綠？柯文哲喻「一日雙塔」太刺激了

2018-05-16 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



民進黨今日（16號）將公布是否在2018年台北市長選戰中禮讓現任市長柯文哲，或自提人選，柯文哲一早受訪時被問到「是否覺得自己一個人能和兩大黨抗衡」？柯文哲則逗趣回應：「我把它當成再一次騎一日雙塔，太刺激了。」

記者問：「覺得你自己一個小國，有辦法和兩大黨對抗嗎？」柯文哲說：「就是這樣啦，我昨天晚上回去想一想，就把它當作再一次一日雙塔，太刺激了。」柯還說，不要說我們外面的議員，自己內部，我們那天被點名的三位也很尷尬，從副市長、副秘書長、民政局長，他們也有民進黨黨籍啊，所以也是這樣，如果民進黨提名，難道我們這些在台北市政府的工作的民進黨全都要出去嗎？」

里長伯說：「不只市長，整個市政府都是一個團隊啊，那你要選一個好的局長幫我們服務啊，那不要再用像是藍世聰這款的，大家說台灣意識，其實我是不在意，所以我個人絕對支持我們市長，這一次不畏艱難給他連任下去。」

記者問：「現在是朋友變敵人了嗎？」柯文哲說：「不是啦，我們不要把整個世界都變成朋友和敵人，所以要用這種國際關係思維，來處理台灣的關係啦。」柯還說，這個社會我講過啦，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，所以像在議會人家問我兩岸一家親，我都不想回答一樣，我覺得每個人都在逼迫我啊，所以這是很不好的文化，曾何幾時，我們台灣都在用意識形態，在檢驗自己的同胞，覺得你自己一個小國，有辦法和兩大黨對抗嗎？