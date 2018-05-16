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鄭運鵬：台北市長人選啟動徵召程序、評估人選

2018-05-16 13:19聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議表示，選對會將向主席建議，啟動徵召程序，評估人選...
民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議表示，選對會將向主席建議，啟動徵召程序，評估人選。記者黃義書/攝影
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民進黨選對會上午討論台北市長選舉是否自提人選，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議表示，經民進黨基層座談後，與黨內幹部都認為應自提人選，讓中央與地方同步，民進黨在2014年與台北市長柯文哲合作，用在野大聯盟名義打敗國民黨，實現首都政黨輪替，但現在民進黨已執政，也在國會過半，未來市長應充分理解民進黨目標，選對會將向主席建議，啟動徵召程序，評估人選。

民進黨鄭運鵬2018台北市選舉九合一選舉柯文哲

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