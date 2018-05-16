綠啟動徵召、跟柯文哲分手 范雲：禮讓與否是舊政治邏輯

2018-05-16 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



社會民主黨召集人范雲。圖／本報資料照 分享 facebook 民進黨、市長柯文哲是否分手揭曉，民進黨選對會今天宣布，確定不禮讓柯文哲。台北市長參選人、社民黨召集人范雲表示，禮讓與否是舊政治邏輯，她身為社民黨召集人，也不會介入其他黨的決定，但台北市過去3年施政不符民眾期待，不管最後各黨派推誰出來選市長，都應該在公開場合辯論，講出各自的台北市願景想像，讓選民檢視。

范雲表示，今年底的台北市長選戰，不管民進黨要不要禮讓柯文哲，年底大選結果都很難預測，她作為社民黨召集人，不會介入其他黨的決定，但2014年柯文哲會崛起，是選民對於舊政治的厭煩，「但禮讓不禮讓，是舊政治邏輯」。

范雲指出，這場選戰才正要開始，民進黨不禮讓柯文哲，那對於台北市願景是什麼？柯文哲要爭取連任，但做不好的地方有沒有給市民交代？就社民黨經驗，台北市有一股力量期待新的政治。

外界預期柯文哲的票源剩下中間選民，是否擔心柯跟第三勢力的選票性質重疊？范雲提到，社民黨、第三勢力支持者關切的議題，過去3年柯文哲表現並不佳，例如性別平等教育、公共托育、土地正義、公共住宅等，許多政策出現矛盾，也是她決定參選台北市長、挑戰柯文哲的原因。

范雲認為，不管各黨派的候選人是誰，應該辦一場辯論大會，攤開各自的台北願景想像，讓全民檢視，選戰才有意義，政治才會進步，距離年底選戰仍有半年，社民黨會努力衝刺，讓大家看到期待的第三勢力。