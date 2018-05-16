民進黨和柯文哲分手 綠議員坦言：鬆了一口氣

2018-05-16 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



對於選對會決定不禮讓，簡舒培坦言，確實鬆了口氣，因為不管是在台北市，還是外縣市，不喜歡柯文哲的人表態意願都很強烈，態度也很強硬。圖／報系資料照 分享 facebook

年底首都之戰，民進黨確定不再禮讓台北市長柯文哲，對此，民進黨籍台北市議員簡舒培認為，當初柯文哲是因為有民進黨的支持，才能順利當選，如今民進黨要自提人選，除了要看基本盤是否可以和國民黨相抗衡外，候選人是否可以順利產生，發揮母雞帶小雞的效果，也很重要。

簡舒培表示，如果選戰期間做得不夠好，即便是民進黨自提人選還是可能會被邊緣化，一切還是要看競選期間的操作，不過認為當民進黨的支持者陸續歸隊後，應該不至於會發生這樣子的情況。

對於選對會決定不禮讓，簡舒培坦言，確實鬆了口氣，因為不管是在台北市，還是外縣市，不喜歡柯文哲的人表態意願都很強烈，態度也很強硬。

簡舒培認為，其實過程中，民進黨也很希望可以維持4年前的合作，不管是哪個議員在這3年多來都很努力往這個方向去努力，如今雖然不禮讓，但馬上也將面對外界的質疑，包括像是既然覺得柯文哲不好，為什麼4年前要支持他，這是很大的困境，所以中間過程一直不斷在溝通，希望可以延續執政聯盟的合作模式。

不過簡舒培也說，看不出柯文哲有想要合作的意願，畢竟除了要和柯文哲口中的高層溝通，也應該要和基層、民代溝通，不過這些柯文哲都沒做，才會走到今天這個分手的局面。

民進黨籍台北市議員許淑華認為，不禮讓柯文哲，雖然會讓柯粉轉投給其他黨，不過本來柯粉投給民進黨的機率就較低，在基本盤固住的情況下，再加上議員勤跑基層，27席全上的機率都很高，尤其是今年選舉，大家都很有危機感，會努力把選票衝高，相信議員席次會比較穩定。

對於柯P外溢效應，許淑華說，大概就是新北市比較會受到影響，其他縣市還好，總之要先固住基本盤，中央再推出有感政策，就能救那些勝負在3至5%的縣市首長、參選人。