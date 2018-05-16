民進黨確定不禮讓 邱文祥：柯文哲會選得比較辛苦

2018-05-16 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



對於民進黨決定不禮讓柯文哲，宣布將以無黨籍身分參選台北市長的泌尿科權威邱文祥直言，那柯文哲會選得比較辛苦，這是一定的。圖／報系資料照 分享 facebook

年底台北市長選舉，民進黨選對會確定不再禮讓台北市長柯文哲，也為選情多添幾分變數。對於民進黨決定不禮讓柯文哲，宣布將以無黨籍身分參選台北市長的泌尿科權威邱文祥直言，那柯文哲會選得比較辛苦，這是一定的。

不過對於年底參選大爆炸的情形，邱文祥認為，民主政治過去都是兩黨政治，這樣子的情況已有200多年，以中國歷朝為例，200多年幾乎就要改朝換代，好像人類的社會現象有個週期，民主政治也許也要開始變成另外一種型態，像是東京都知事選舉也是參選大爆炸，最重要的還是希望政黨不要再惡鬥，否則台灣不會進步，下一代會很辛苦。