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民進黨是否禮讓？今揭曉 柯文哲市政座談神情自若

2018-05-16 10:47聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，一一回應里長提出的問題，神情自若。時而沉思時而大笑。

民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若...
民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若。記者林俊良／攝影
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民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若。記者林俊良／攝影
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民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若。記者林俊良／攝影
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民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若。記者林俊良／攝影
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民進黨是否禮讓？今天揭曉 。台北市長柯文哲上午主持與信義區里長市政座談，神情自若。記者林俊良／攝影
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