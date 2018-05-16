談柯、綠合作 柯文哲：兩韓都可以握手了

2018-05-16 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨是否要自提人選，不禮讓台北市長柯文哲，今天即將揭曉，如今傳出民進黨傾向自提人選，不過若是民進黨啟動第二次民調，是否還有合作空間？柯文哲說，兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，台灣政治思維要修一下。

不過柯、綠分手，是否會讓友好的綠營議員陷入兩難？柯文哲說，不要說外面，內部被點名的也很尷尬。

柯文哲說，不過很奇怪啊，國民黨也有提名人選，市府裡面的國民黨也沒退出啊，應該要用國際思維來思考國內政治，冷戰美蘇都有原子彈，兩國也沒有互相丟。

柯文哲強調，美蘇雙方都有核彈，但還有不同方式、不同關係的合作。

所以柯、綠關係就像是冷戰中的美蘇？柯文哲說，我們是小國啦，不像美蘇有原子彈，我只有一個人。

對於有不少里長覺得你覺得比前任市長馬英九、郝龍斌好，柯文哲說，很多市長不會下基層，自己是很認真在走，這是政治思維的改變，政治落實人民生活每一天，老百姓比較關心的是水溝通不通，門前路平不平，其實基層沒有那麼多政治算計。

柯文哲表示，2018選舉最大的意義就是台灣有沒有機會逃脫，從1994年起長達24年，整個政治完全被藍綠綁架的局面，這只是一個開始，如果有兩黨候選人我們還能突破，這才是台灣社會走出藍綠的包圍。

若民進黨自提人選，會找無黨籍合作？柯文哲說，這一定要這樣，每一樣都是有可能的。