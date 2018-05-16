是否禮讓今分曉 柯建銘：柯文哲亡羊補牢有點晚

民進黨立委柯建銘。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

民進黨在台北市長選戰究竟是自提或是禮讓現任市長柯文哲，今天將見分曉。和柯文哲同樣是醫生出身、也是他好友的民進黨團總召柯建銘今天接受電台節目「蔻蔻早餐 」專訪，柯建銘認為，柯文哲可能想亡羊補牢，但目前基層普遍反彈，很難自圓其說，「最後自己提名、好好打，這是最單純的」。至於選對會最後決議，柯建銘說，講太多是隨意揣測，還是看今天下午結果。

柯建銘表示，他和柯文哲是好朋友沒錯，是學長學弟、同事新竹鄉親，和他姪子是初中同學，台大醫院很多病人都轉診到他手上，扁案他也是醫療小組召集人，過程都看到他的真性情。不過兩人很久沒見面，沒有跟選對會談過禮讓這件事，柯也不會找他拜託。另外，選對會出門談事情，趨近於正式訪問，會互相摸底，大家都有些保留，讓選對會成員認為他好像不在意，「說要自己提名他也尊重，如果不合作也不用講那麼多」。

柯建銘說，柯文哲可能想要做亡羊補牢，但有點為時已晚，目前基層反彈，很難自圓其說，「最後自己提名、自己好好打，這是最單純的」。他是局中人，應該了解局勢艱難。三足鼎立對丁守中有利，對民進黨、柯文哲都屬艱難，民進黨沒有樂觀的本錢，對新北市、其他縣市會有影響，選戰是動態的。

主持人追問，有人說不禮讓是假的，自提後民調過低，綠的最後含淚支持柯文哲？柯建銘表示，現在這個氛圍，他不知道誰有能力操作這問題，他也不是選對會成員，講太多是隨意揣測，不是很精準，馬上就見分曉，就看今天下午成果。

至於黨籍人士是否要撤出市府團隊？柯說，有可能，但那是後續問題，不禮讓的話才可能要去思考這些事。