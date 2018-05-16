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一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲，今天即將揭曉。據了解，柯文哲陣營認為，若最後確定不禮讓，年底選戰將走中道路線。

對此，柯文哲今受訪時表示，總是有中道力量，這個社會比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非，不是不講兩岸一家親就是台獨，不講台灣價值就是共匪同路人，台灣好不容易走到今天民主自由多元，開放還有包容。

柯文哲也反問，但我們有看到包容嗎，像在議會，人家為什麼問我兩岸一家親 ，我不想回答就是這樣，曾幾何時，台灣都在用意識形態檢驗自己同胞。

不過外界質疑，若走中間路線，將變成藍綠不討好？柯文哲說，除了藍綠，有沒有其他因素爭取人民認同，這次選戰口號叫做進步價值、光榮城市，讓進步價值、民民主自由多元開放等西方普世價值在台灣實現。

媒體追問，所以是覺得民進黨不太包容你其他意見？柯文哲說，不是意見不一樣就是批評你，這也是很重要文化，就像當醫師，開死亡病例討論會的時候，也說他開不好，不是說他壞話，如果把提出不同意見當女巫燒掉，哇這沒辦法。

所以覺得自己ㄧ個人可以對抗兩大黨對抗？柯文哲表示，我把它當成再一次騎一日雙塔，太刺激了。一日雙塔簡直是奇蹟，決心跟勇氣可以改變台灣歷史。

是否覺得府內綠派錯估情勢？柯文哲說，民主政治還是在跌跌撞撞中前進，人如果理智，就沒有歷史可以讀，按照大數據分析，你知道統計上怎麼做，可是人還是有感情、被受牽制。

柯文哲還說，老實講你說民進黨純粹理智思考台北怎麼做會有最大利益，這很清楚嘛，可是他還是很難這樣做。

所以何時知道民進黨不再禮讓？柯文哲說，不是好幾個月前就這樣講了，這就蝴蝶效應，差之毫釐，失之千里。

柯文哲說，去年九月打打打，打到最後發現失控了，這也是常常整個系統非線性系統運作，去年九月發展到現在，很像蝴蝶效應。

柯文哲民進黨2018台北市選舉九合一選舉

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