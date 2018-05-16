柯不須為兩岸一家親道歉 陳菊：綠在乎台灣價值

2018-05-16 00:16 中央社 台北15日電



陳菊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統府祕書長陳菊表示，民進黨沒有要求台北市長柯文哲對兩岸一家親的說法道歉，如果兩岸一家親是柯文哲的信仰，「如果這是對的，就不需要道歉，也沒有什麼好道歉。」民進黨比較在乎到底柯文哲對台灣的價值是什麼。

陳菊在今天晚間三立iNEWS頻道播出的「鄭‧知道了」節目中做上述表示。

台北市長柯文哲日前接受綠色和平電台專訪時表示，在雙城論壇所說的「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」言論是講太快，當時是希望「可以過關」就好，讓大家聽了不悅，「也只能跟大家講說抱歉、歹勢」。

陳菊表示，如果兩岸一家親是柯文哲的信仰，如果柯文哲認為兩岸應該交流、兩岸是一家親，「如果這是對的，就不需要道歉，也沒有什麼好道歉。」

陳菊說，其實民進黨比較在乎到底柯文哲對台灣的價值是什麼，「我們沒有去指定要求說要對什麼兩岸一家親道歉，不是這樣。」她說，民進黨認為台灣的價值就是台灣的主權、台灣的自由，台灣的民主都是好幾代人的努力才有今天，柯文哲應該要跟台灣的社會說現在他的台灣價值是什麼。

陳菊說，就她所瞭解，沒有人覺得柯文哲需要為了他說的兩岸交流和平道歉，大家支持交流，沒有反對交流，「如果是你的信仰、你的主張，如果是對的就不必道歉。」

主持人鄭弘儀詢問陳菊了解柯文哲的台灣價值是什麼了嗎？陳菊說，她對柯文哲沒有那麼熟悉，瞭解都是從媒體上，因為這位是民進黨一直想合作的人，民進黨在選舉的過程所有的思考都是比較全面性，當然也還沒最後確定未來是不是合作。

陳菊也提到2009年她為了世界運動會到北京面對北京市長郭金龍，當時在很自然的談話之中，她談到了「我們的總統馬英九」。陳菊說，不管她在台北、高雄或在北京，她是很自然地提到了總統，沒有任何刻意。

陳菊說，她不了解柯文哲當時在雙城論壇談話的情境，她想只要很自然的表達、說明自己的立場，雙方都要有互相理解，不必刻意去討好什麼，她一向是主張兩岸可以互相交流、互相理解，在異中、在不同之中欣賞彼此的不同，不是互相仇恨、互相怨懟。