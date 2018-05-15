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綠不禮讓柯P？郝龍斌：可能先自推人又跟柯整合

2018-05-15 11:11聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底九合一選戰開打，國民黨在台北市議員第一選區（士林北投），陷入新人5搶2戰局，黨內初選民調預計明天出爐，各參選人全力衝刺；國民黨副主席郝龍斌今天（15日）現身士林，替該選區參選人黃子哲站台掃街，對於民進黨是否禮讓市長柯文哲，郝表示，柯文哲的市政什麼也沒做，又是個政客、忽藍忽綠，民進黨若有政黨主體性就該自推候選人，但就他觀察，民進黨一直強調兩階段，可能民進黨仍先自推候選人，之後又跟柯文哲整合。

郝龍斌表示，他完全同意市政做好，就可以爭取選民支持跟認同，問題是檢視柯文哲市政什麼也沒做，柯文哲現在是個政客，一下忽藍忽綠，事實上是不藍不綠，白色力量也對柯失去信心，因為任何一件事都是為了爭取選票的騙術。

郝龍斌指出，柯文哲的「兩岸一家親」論述，是當初最重要得到中間選民支持，但又為了得到民進黨支持，公開向選民道歉，說曾經講過這句話讓他們傷心，所以民進黨真的有政黨主體性，就應該要推出自己的候選人。

外傳民進黨是否禮讓柯文哲明天揭曉，郝龍斌認為，就他從旁邊觀察，民進黨一直強調二階段，就是第一階段先自推出一個候選人，讓柯文哲聽話乖一點，但第二階段他們一定會整合。

台北市議員第一選區（士林北投）競爭激烈，國民黨提名4席，扣掉現任黨內議員2席、及議長吳碧珠宣布不連任，變成新人5搶2局面；黨內初選民調13日開跑，將於明天（16日）公布民調結果。

該選區新人之一的黃子哲今天組車隊掃街，國民黨副主席郝龍斌、其餘選區新人游淑慧、徐巧芯現身力挺，亮眼吸睛；對於國民黨在士林北投的陣容明天將出爐，郝龍斌說，他對國民黨士林北投的4席有信心，相信未來選舉，一定有非常好成績。

國民黨在台北市議員第一選區（士林北投），陷入新人5搶2競爭激烈，國民黨副主席郝龍...
國民黨在台北市議員第一選區（士林北投），陷入新人5搶2競爭激烈，國民黨副主席郝龍斌今天（15日）陪同參選人黃子哲掃街，拼黨內初選民調。記者張世杰／攝影
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民進黨柯文哲郝龍斌2018台北市選舉

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