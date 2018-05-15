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兩岸一家親說不出口？柯P：低估這個社會扭曲的程度

2018-05-15 09:24聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

圖為台北市長柯文哲（右二），出席「2018年佛誕祈福．孝親感恩」祈福會情形。記者...
圖為台北市長柯文哲（右二），出席「2018年佛誕祈福．孝親感恩」祈福會情形。記者黃義書／攝影
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台北市長柯文哲日前接受電台專訪，對兩岸一家親等論述，對聽了不悅的民眾道歉，引發批評，儘管柯文哲數度強調自己的兩岸基調並未改變，卻未再說出「兩岸一家親」等五個字。

對此，柯文哲今天受訪時表示，「『兩岸一家親』是我的基調，我的想法，自己也主張兩岸要降低緊張，減少衝突的危險，不要走向僵局。」

柯文哲強調，「我討厭每個人都要貼標籤，不管是台灣價值、兩岸一家親，為什麼我要被人懷疑我的台灣價值，我有問題嗎？」

柯文哲說，難道沒有講兩岸一家親，就是主張台獨，沒有講台灣價值就說是共匪同路人，這就很討厭，他對意識形態很討厭。

那為什麼還要上深綠電台？柯文哲解釋，市府團隊各種人都有，副市長陳景峻是民進黨籍的，昨天才被議會問到，如果民進黨提名你怎麼辦，那他們的立場當然焦慮，如果能夠合作就合作，「他就勸我，如果你不是這樣子的人那去說明說明，也可以減少誤會，如果你的副市長這樣子講，那就好啊，就去了，故事就這樣子。」

是否會覺得誤判情勢？柯文哲說，「我們低估這個社會扭曲的程度，一開始說我為兩岸一家親道歉，市府發聲明稿又說轉彎，這個社會瘋子。」

至於市府內部是否有人扯後腿？柯文哲說，不要講扯後腿，每次報紙都誇大其詞，團隊裡面一定都有意見、會有想法，不要偏聽，我們團隊這一、兩年來幾乎很少失誤，政策推出都按部就班，重大政策都在市長室會議討論過，聽聽各式各樣的意見就不容易偏差。

對於行政院秘書長陳菊批評自己的說詞反覆，柯文哲說，自己的想法還是不會改變。

柯文哲認為，這個社會就是這樣，講這樣也被罵，講那樣也被罵，貼標籤、框人家，你沒有講台灣價值就是共匪同路人，沒講兩岸一家親就是主張台獨，天啊，這個社會怎麼變成這樣。

柯文哲台灣價值民進黨陳菊

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