綠不再禮讓？ 柯文哲：做好自己就好

台北市長柯文哲。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 總統蔡英文昨天接受廣播專訪時，對外傳她屬意禮讓台北市長柯文哲，當場反問「這是哪裡的謠言」，外界解讀年底市長選舉民進黨恐不會再禮讓柯。台北市長柯文哲昨天被問及如何解讀這番話？柯說，不曉得，做好自己就好，「每天聽人家講，聽到最後都亂掉了」。

柯文哲說，台灣政治上的困境就是初選時要往極端移動，大選時再拚回中間，台灣已經被意識形態綁架，被藍綠綁架，自己一定會突圍，這次選舉還是當作改變台灣。至於是否對民進黨會推自己人心裡有數？柯僅點頭未回應。

柯文哲昨天赴台北市議會專案報告，北市議員王鴻薇、戴錫欽則質疑，是否還支持蔡英文二○二○連任？曾在電台訪問時公開支持蔡連任的柯文哲，未正面回應，僅說本來就沒有選二○二○計畫，如果他不選的話，人家要選是她的事，自己也不可能反對。

被問及是否已做好三足鼎立的準備、已要和民進黨拚了？柯文哲說，政治上是朋友要多，敵人要少，「就算要競爭，也不用講得好像要決鬥那樣子」。

對蔡總統還提到，選一個市長，要看的是城市願景，跟中央執政理念是否一樣，這都是尋找下一個台北市長人選的重要因素。對此，柯文哲說，「外面因素我們沒有辦法控制，就是努力做好自己」。

是否禮讓柯也在基隆引發討論，基隆市民進黨籍議員游祥耀昨天在議會總質詢時問市長林右昌支不支持柯選台北市長，林右昌未正面回應，游祥耀說，黨中央要是繼續讓柯而不自提人選，萬一負面外溢效應擴散到基隆，對基隆選情會很傷。