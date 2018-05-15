親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

綠柯合作？ 蔡總統：等集體決策

2018-05-15 00:39聯合報 記者丘采薇／台北報導

台北市長柯文哲（左）昨天赴議會備詢，議員林世忠送鳥籠給柯市長，提醒他不要讓自己的...
台北市長柯文哲（左）昨天赴議會備詢，議員林世忠送鳥籠給柯市長，提醒他不要讓自己的信念及價值困在鳥籠裡。 記者侯永全／攝影
分享

民進黨在台北市長選舉是否與現任市長柯文哲合作，民進黨選對會最快明天拍板，綜合評估的結果將會交由兼任黨主席的蔡英文總統定奪。蔡總統昨天被問到對柯的態度時堅持不鬆口，她表示，都是具有代表性的人在選對會形成意見，很少主席的手會插入選對會；被問及總統府秘書長陳菊及行政院長賴清德是否可能參選北市，她說，「可能性是不高的。」

蔡總統昨天接受廣播「蔻蔻早餐」專訪，提到陳菊及賴清德是否可能出征北市長，她表示，目前不論是經濟或轉型正義的處理，改革事項、經濟建設等都已經到了非常關鍵的時刻，所以「他們兩位在中央執政團隊裡面的角色是非常吃重的。」

對於主持人詢問外傳蔡總統喜歡禮讓柯文哲，蔡總統反問，「這是哪裡的謠言，可不可以告訴我一下」，並說「不能拿謠言來問我問題」。

她也指出，目前選對會徵詢程序都告一段落，這幾天內會提出一個建議案，「從一個主席角度來看，我們要等集體決策。」

至於柯文哲透過深綠電台對說出「兩岸一家親」等言論道歉，事後又澄清。對此蔡總統認為，選一個市長要看候選人對城市的願景，從中央執政的人來看，候選人的政見、看法和中央執政的理念是否相近，這都是在尋找下一個可能的台北市長人選必須要考慮的。

主持人追問，柯文哲的道歉是否讓民進黨基層滿意？蔡總統說，「這是每個人的感受問題，你不要問總統每個人感受的問題，重點是，這些因素發生後，在一個時間點上，我們要去做個集體的決定。」

柯文哲母親最近公開發言指出「若民進黨自提人選，以後互不相欠」，對此蔡總統回應：「不太懂她的話，二○一八就是二○一八，民進黨目標明確，就是要取得改革的最大支撐」。

選對會成員則透露，選對會最後會將所有評估方案都呈報給蔡總統，也會有具體建議，不會把所有方案攤開來要主席自己選，但最後禮讓與否仍要由主席定奪。

民進黨柯文哲陳菊賴清德蔡英文

相關新聞

綠不再禮讓？ 柯文哲：做好自己就好

2018-05-15 00:38

為「兩岸一家親」道歉 柯文哲：民調確實有影響

2018-05-15 00:08

支持蔡英文連任？ 柯P：人家要選，我也不可能反對

2018-05-14 12:24

影／總統傾向禮讓柯？蔡：不能拿謠言問我

2018-05-14 11:33

重來一遍還會再講兩岸一家親？ 柯P：不然有更好講法嗎

2018-05-14 11:21

柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11

小英說禮讓是謠言？ 柯P：每天聽人家講最後就亂掉了

2018-05-14 10:58

外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42

熱門文章

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top