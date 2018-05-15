綠柯合作？ 蔡總統：等集體決策

2018-05-15 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



台北市長柯文哲（左）昨天赴議會備詢，議員林世忠送鳥籠給柯市長，提醒他不要讓自己的信念及價值困在鳥籠裡。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

民進黨在台北市長選舉是否與現任市長柯文哲合作，民進黨選對會最快明天拍板，綜合評估的結果將會交由兼任黨主席的蔡英文總統定奪。蔡總統昨天被問到對柯的態度時堅持不鬆口，她表示，都是具有代表性的人在選對會形成意見，很少主席的手會插入選對會；被問及總統府秘書長陳菊及行政院長賴清德是否可能參選北市，她說，「可能性是不高的。」

蔡總統昨天接受廣播「蔻蔻早餐」專訪，提到陳菊及賴清德是否可能出征北市長，她表示，目前不論是經濟或轉型正義的處理，改革事項、經濟建設等都已經到了非常關鍵的時刻，所以「他們兩位在中央執政團隊裡面的角色是非常吃重的。」

對於主持人詢問外傳蔡總統喜歡禮讓柯文哲，蔡總統反問，「這是哪裡的謠言，可不可以告訴我一下」，並說「不能拿謠言來問我問題」。

她也指出，目前選對會徵詢程序都告一段落，這幾天內會提出一個建議案，「從一個主席角度來看，我們要等集體決策。」

至於柯文哲透過深綠電台對說出「兩岸一家親」等言論道歉，事後又澄清。對此蔡總統認為，選一個市長要看候選人對城市的願景，從中央執政的人來看，候選人的政見、看法和中央執政的理念是否相近，這都是在尋找下一個可能的台北市長人選必須要考慮的。

主持人追問，柯文哲的道歉是否讓民進黨基層滿意？蔡總統說，「這是每個人的感受問題，你不要問總統每個人感受的問題，重點是，這些因素發生後，在一個時間點上，我們要去做個集體的決定。」

柯文哲母親最近公開發言指出「若民進黨自提人選，以後互不相欠」，對此蔡總統回應：「不太懂她的話，二○一八就是二○一八，民進黨目標明確，就是要取得改革的最大支撐」。

選對會成員則透露，選對會最後會將所有評估方案都呈報給蔡總統，也會有具體建議，不會把所有方案攤開來要主席自己選，但最後禮讓與否仍要由主席定奪。