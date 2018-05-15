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為「兩岸一家親」道歉 柯文哲：民調確實有影響

2018-05-15 00:08聯合報 記者邱瓊玉陳靖宜張世杰／台北報導

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」論述說歹勢，引發風波說，他昨天赴議會備詢表示：基調...
台北市長柯文哲為「兩岸一家親」論述說歹勢，引發風波說，他昨天赴議會備詢表示：基調我們沒有改變，但是願意對話，整個台灣都被意識形態綁架，這是我們的歷史共業，不過有決心帶領台灣走出意識形態的控制。 記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲上周為「兩岸一家親」論述說歹勢，引發風波；柯文哲昨赴北市議會備詢時，不少議員要求柯公開表示「兩岸一家親」，柯卻始終未鬆口，還說覺得不需要在這裡（指議場）講，總之基調沒有改變。

不過若是重來一遍，是否還會上電台接受專訪，為兩岸一家親等言論致歉？柯文哲說，政治就是務實、對話，作為政治人物要收起傲慢的心，能對話盡量對話。

柯文哲說，基調我們沒有改變，但是願意對話，整個台灣都被意識形態綁架，這是我們的歷史共業，不過自己有決心帶領台灣走出意識形態的控制。

柯也坦言，因為（道歉）這件事情，民調確實有影響，這也代表整個社會無法理性對話、理性思考。

柯文哲說，自己覺得很不舒服，不管是台灣價值，還是兩岸一家親，為什麼台灣社會都要用這個檢視朋友。

北市議員陳重文質疑，所以現在的兩岸關係態度到底是什麼？是否還是覺得一家親比一家愁好？柯文哲則說，這還是很基本態度，降低緊張、減少衝突、減少危險的還是要做，一家親還是比一家愁好，這很清楚，這是表達善意，也看對方誠意。

柯強調，「柯文哲還是柯文哲」，我有我的想法，也是滿堅固、滿頑固的，總之兩岸還是要和平，現階段要降低緊張。他就是維持一個善意，市政交流的層級，其他是總統要煩惱的。

對柯文哲始終不願再說「兩岸一家親」5個字，市議員王鴻薇諷刺，果然是見人說人話，見鬼說鬼話。

國民黨大安文山區市議員參選人羅智強認為，當柯文哲向民進黨做「政治下跪」時，就是崩盤的開始，他此後都拿不到一張藍營選民的票。柯做「政治投降」後，中間選民也會看不起他、綠的選民也不買他的帳，「柯文哲這次是嚴重的失算」。

柯文哲民調綁架台灣價值羅智強

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