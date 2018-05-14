民進黨自提人選 柯文哲點頭心裡有數

2018-05-14 12:06 中央社 台北14日電



國民黨籍市議員秦慧珠今天在質詢台北市長柯文哲時指出，對民進黨在年底選舉會自提人選是不是心裡有數，柯文哲點頭。

柯文哲上午到台北市議會進行專案報告後，無黨籍市議員童仲彥、國民黨籍市議員汪志冰、陳重文、秦慧珠等人質詢選舉議題。面對秦慧珠質詢「你心裡有數民進黨會推自己人對不對」，柯文哲點頭。

秦慧珠質詢也指出，選對會在徵詢民進黨籍市議員時，多數傾向自提人選，認為柯文哲已與民進黨決裂，柯文哲說，「台灣政治上的困境，初選時要往極端移動，大選時再拚回中間，台灣被意識形態綁架」，強調自己把這次選舉當作是改變台灣。

由於柯文哲在4年前訴求推倒藍綠高牆，秦慧珠詢問，如今柯文哲是否覺得自己已成為藍綠高牆囚徒，柯文哲說「我一定會突圍」；秦慧珠再問，柯是否覺得自己是誤入叢林的小白兔，柯文哲笑回「我是誤入叢林的獅子」、「獅子是萬獸之王，怎麼會死路一條？」

她質詢也指出，媒體跟國民黨內部民調顯示，在年底選舉中，國民黨市長參選人丁守中支持度高過柯文哲，詢問柯內部有沒有做民調，柯文哲回答有，結果在誤差範圍內，即他與丁守中呈現五五波。

對於總統蔡英文上午接受Hit Fm聯播網節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時表示，她喜歡禮讓台北市長柯文哲是「哪裡的謠言？」柯文哲重申，他不能控制外在因素，努力做好自己該做的事，但是該有的準備還是要準備，若民進黨決定自提人選，政治上的原則是朋友要多、敵人要少，「就算要競爭，也不用講得一副要決鬥的樣子」。

陳重文也要求柯文哲說清楚其兩岸論述，柯文哲表示，他的兩岸論述基調不變，「降低緊張、減少衝突才是戰略」，對於陳重文質詢，若重來一次，會不會仍選擇兩岸一家親，他反問，「這是現階段，不然你有更好的說法嗎？」陳重文在質詢後也送上寫有「兩岸一家親」的告示牌，要柯文哲放在辦公室內。

國民黨籍市議員鍾小平則質詢柯文哲是否承認九二共識，柯文哲表示，九二共識只是標題，他是外科醫師，對他而言，實質內容才是最重要的。