柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



今早侯友宜出席藍營大安文山區市議員參選人羅智強的直播節目，不過侯聲音略帶不適，他表示自己是「燒聲」，因為最近喉嚨用過度了，而昨天侯也回嘉義過母親節，他笑說「我回去很巴結的」，不止買東西送給媽媽也說很多好話，媽媽則說希望侯多打拼一點，要選就認真努力。

至於跟綠營對手蘇貞昌一來一往的砲火攻勢，侯友宜說希望都是為新北市好，謝謝別人給很多提醒，真的很感恩。不過不少人仍然覺得侯友宜仍有新北市副市長一職，侯強調，選戰從頭到尾只有他自己一個人和另一個年輕人，大家在那邊弄來弄去，哪可能有很多人來幫忙做什麼，希望外界不要誤會。

羅智強今早找來侯友宜站台，現場記者問既然是選台北市的議員，為何不找藍營台北市市長候選人丁守中來？羅智強表示，自己跟跟丁守中合作直播很多次，也是他的網路總策劃，基本上常常會參戰他的議題事務，但因為丁是選市長，所以在台北市議員的部分「我可能盡量不要勞煩他」，但在議題上能幫的就盡量幫，所以目前跟丁守中的溝通是很密切的。

談到年底台北市長選情，羅智強表示看各家民調，選情已經明顯逆轉，而自己「幾天前就已經預測到了」，羅智強解釋，當柯文哲向民進黨做「政治下跪」時，其實就是他崩盤的開始，因為他從此以後都拿不到一張藍營選民的票。