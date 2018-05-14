小英說禮讓是謠言？ 柯P：每天聽人家講最後就亂掉了

2018-05-14 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨是否要禮讓台北市長柯文哲，本周三即將揭曉，黨主席、總統蔡英文今天上午接受廣播電台專訪，對於外界傳言自己喜歡禮讓柯文哲，蔡當場表示，「這是哪裡來的謠言可不可以告訴我一下？」遭外界解讀民進黨恐不會再禮讓柯文哲。

對此，柯文哲今天上午赴議會進行專案報告並備詢時，被問到怎麼解讀蔡英文的這番話？柯文哲說，不曉得，做好自己就好了，每天聽人家講，聽到最後就亂掉了。

台北市議員汪志冰表示，蔡英文接受廣播電台專訪，就是某種程度的暗示民進黨會提自己人，並質疑柯文哲近來民調下滑，就是因為上周柯文哲接受深綠電台專訪，為兩岸一家親言論道歉，立場反反覆覆所致。

對此，柯文哲說，這也是台灣社會讓自己錯誤的地方，因為自己回去有聽錄音帶，怎麼聽都聽不出問題，不過確實認為有受影響，這也表示整個社會無法理性對話、理性思考。

此外，蔡英文今天還提到，選一個市長，要看的是城市願景，跟中央執政理念是否一樣，這都是尋找下一個台北市長人選的重要因素。

對此，柯文哲說，外面因素我們沒有辦法控制，就是努力做好自己。