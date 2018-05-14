外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



蔡英文總統上午接受廣播節目專訪。記者胡經周／攝影 分享 facebook

民進黨選對會本周三將對台北市長候選人自提或禮讓做出決議，「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻今天專訪總統蔡英文時詢問，有謠言指蔡總統喜歡禮讓台北市長柯文哲？蔡英文說，這到底是哪裡的謠言，可否告訴我一下？周玉蔻說，很多人這麼說。蔡笑說，「那你不能拿謠言來問我」。

蔡英文也表示，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊代表民進黨參選北市可能性不高，目前執政已進入最關鍵時刻，不論在經濟或轉型正義處理等改革事項上兩位在中央腳色非常吃重。

蔡英文說，民進黨跟其他政黨不同地方在於，很多選舉事務都是具有代表性人物在選對會形成共識，從過去到現在很少主席會插手選對會。而對於選對會內部主張自提聲浪大，蔡說，選對會內部也必須有個正式會議將意見做整合。

柯文哲近日為兩岸一家親說法道歉，是否已經回應對民進黨基層聲音？蔡說，選市長要看他對城市願景，政見、看法與中央執政理念是否有一致性，這些都是他們在尋找下一個台北市長人選可能考量。主持人追問，有人認為禮讓柯文哲就是總統間接對「兩岸一家親」某種程度的接受，與對岸釋出善意的說法。蔡英文表示，這是過度解讀，不能用一個面向來解釋複雜面很大的事情，

對於柯文哲媽媽說「如果禮讓一輩子欠小英，不禮讓2020可能選總統」發言，蔡英文笑說，不太懂這道理，我們目標就是在2018年取得所有改革最大支撐。

至於年底選舉是否樂觀？蔡說，還有一段時間，一些待補強的會再努力，將過去兩年中央政績大聲說出，讓社會大眾了解2016投票給民進黨是正確的。主持人追問，中央執政是選舉的正面?蔡英文答覆「嗯」，並說會傾巢而出把過去二年做的事好好說一說。