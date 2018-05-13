謝長廷改挺姚文智？ 柯文哲：那又怎麼樣

2018-05-13 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市內湖南港區議員參選人游淑慧昨晚於臉書po出市長柯文哲、國民黨市長參選人丁守中昨晚意外在景聯里母親節活動現場「撞行程」同台的短片。圖／取自游淑慧臉書 分享 facebook 選戰越來越激烈，國民黨台北市長參選人丁守中，昨晚在信義區景聯里母親節慶祝活動上，強碰台北市長柯文哲，丁當場和柯文哲宣戰說要來PK一下，且因國民黨在景聯里有「執政優勢」，現場對著丁守中喊凍蒜的聲音不斷，讓一旁的柯文哲好生尷尬。對此，柯文哲今受訪時表示，還好啦，如果是選舉一定會常常遇到。

是否會覺得被丁守中「吃豆腐」？柯文哲說，不然他(丁守中)來了，你要他喊什麼？

此外，有媒體報導，指駐日代表謝長廷日前返國述職，昨晚舉辦生日宴時，當場勉勵有意爭取民進黨台北市長提名的子弟兵、立委姚文智，強調「態勢有越來越明顯」，要他繼續努力，尤其近日要積極造勢，衝高民調。

對於謝長廷力挺姚文智，柯文哲說，這也還好，他們本來就謝系的，不能說派系大老就說不行，人活在世界上，都要懂人情世故，英文就叫做「understand」。

是否會覺得謝長廷好像沒有以前這麼挺自己？柯文哲說，這種誰支持誰、不支持誰的，那又怎麼樣。

此外，對於近日來柯媽何瑞英、太太陳佩琪頻頻接受媒體訪問，是否有覺得救援成功？柯文哲說，家人總是會幫忙，不過怎樣才是最好的幫忙，要思考一下。

至於今天是母親節，是否有什麼感謝的話想對柯媽或是陳佩琪說？柯文哲則是笑說，「那也不用在這裡講啊」。

此外，柯文哲日前提到台灣社會在政治上被不到6%的人綁架，不管是深藍、深綠，都綁架了整個台灣的政治，遭獨派嗆聲「聽不懂柯文哲的6%怎麼算出來」。柯文哲今則表示，全台灣兩千三百萬人口，有黨籍的人一定不到一百萬人，大多數的台灣人還是沒有黨籍。

至於雙城論壇是否還要舉辦？柯文哲說，要辦還是要辦，但時間地點內容雙方要商量；兩岸論述是否會修正？柯文哲說，就是「互相認識、互想了解、互相尊重、互相合作」，外加互相諒解。