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柯文哲兩岸一家親態度裝傻 孫大千：兩面不是人

2018-05-13 09:08聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台北市長柯文哲因為兩岸一家親發言致歉惹議，他受訪表示不解為何被砲轟。對此，前立委孫大千表示，如果柯文哲還是想不明白，為什麼這次為「兩岸一家親」道歉會惹出這麼大的爭議，關鍵就不在於道歉，而是柯文哲的「態度」。

首先，柯文哲過去之所以可以讓民眾耳目一新，賦予厚望，是因為他不會像傳統的政治人物，說場面話，說客套話，「見人說人話，見鬼說鬼話。」但是這一次，他因為對那少數的極端勢力有所求，所以功虧一簣。

其次，許多新興中間選民因為厭倦藍綠陣營長久以來的統獨主張，他們原本寄望於柯文哲的「兩岸一家親」的訴求，能夠成為台灣社會的最大公約數，走出第三條路，甚至進一步可以成為化解兩岸僵局的方案。可是，在專訪中，柯文哲卻用輕蔑隨便的態度告訴大家，這只不過是他順手用來應付過關的策略，卻親手粉碎掉，台灣人民終結惡鬥、停止對抗的夢想。

第三，對於讓深綠不舒服而道歉其實並不是問題，如果在道歉後，柯文哲能夠進一步和深綠選民對話，告訴他們他為什麼要提出「兩岸一家親」的論述，讓他們了解自己希望藉此解決台灣內部和兩岸之間的種種矛盾，所以柯文哲會繼續堅持下去。那麼，也許他們沒有辦法立即接受，但是至少柯文哲已經表達出善意和誠意，也做出「情感的撫慰」。

孫大千認為，如果這些柯文哲都作得到，他將有機會站在一個超越藍綠的高度，成為台灣政壇中不可取代的政治領袖。「可惜，你試圖用裝傻的態度混水摸魚，最終兩面都不是人。」

柯文哲孫大千情感
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