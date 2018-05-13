怕柯P找外援 綠再傳禮讓聲浪

民進黨立委姚文智，目前仍積極爭取黨內提名參選台北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對台北市長選舉布局，民進黨選對會預計周三進行綜合評估後，交由身兼黨主席的蔡英文總統做出最後決定。

由於黨內希望能夠推出強棒，帶動整體選戰氣氛，但因為行政院長賴清德不可能參選，內部再度浮現禮讓台北市長柯文哲的聲浪，以避免柯文哲尋求與其他勢力結合，影響民進黨選情。

選對會成員坦言，最近選舉幹部壓力很大，基層不滿柯文哲，但這一局要贏，不能不考量與柯文哲合作，黨內又很難忽視基層的聲音，維持民進黨的價值是理想，要贏得選舉卻是現實，兩者要取得平衡，很不容易。

選對會上周分別徵詢民進黨基層、北市議員參選人，雖然整體而言傾向支持民進黨自提人選，但有里長透露，主張自提人選、禮讓柯文哲的里長，呈五五波，只是支持自提人選的多為姚文智選區內里長。

據了解，受到徵詢的台北市議員，有九成支持自提人選，但也強調要支持準備好的人，對於目前積極爭取黨內提名的立委姚文智、前副總統呂秀蓮，甚至是脫黨參選的前台南縣長蘇煥智，都持保留態度，希望能有強棒出馬，包括賴清德、總統府秘書長陳菊都被點名。

民進黨立委吳思瑤指出，如果民進黨要自提人選，應優先從已表態的人來選擇，若是再尋覓其他人選，對已表態、長期爭取提名的人不公平，而且賴清德、陳菊都有國家賦予的重要任務，希望大家不要不切實際。

黨內人士指出，民進黨若選擇不禮讓，柯文哲很可能以他為首、尋找其他勢力的結合，進而影響到民進黨市議員選情。

選對會成員指出，雖然深綠支持者對柯文哲很感冒，但其實並非所有北市議員都贊成民進黨自提人選，也有人認為，應該與柯文哲繼續合作，黨內意見並不很單一。