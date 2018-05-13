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雙城論壇 柯文哲：真的很麻煩，該辦還是要辦

2018-05-13 00:05聯合報 記者楊正海／台北報導

台北市長柯文哲（右）昨天出席南港桂花節，繞行操場攤位與民同樂。 記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲（右）昨天出席南港桂花節，繞行操場攤位與民同樂。 記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲日前為兩岸一家親的言論致歉後，對於台北上海雙城論壇何時舉行，柯文哲說，該辦還是要辦，只是都還沒有討論。

柯文哲表示，雙城論壇辦還是要辦，但舉辦的時間、地點與內容，以前都是上海方派人過來，雙方就談一談，這方面還是要討論、要準備，問題是，現在對方都沒有派人來，真的很麻煩。

至於是否擔心舉辦雙城論壇，會影響與民進黨的合作氣氛，或是年底選情，柯文哲說，希望辦一個活動，來增加交流、增加善意，結果一個活動搞到烏煙瘴氣，還得想要怎麼去應付。

至於柯文哲為兩岸一家親道歉後，國台辦的反應，只說注意到柯文哲的澄清，不像對民進黨很嚴苛；柯文哲笑了幾聲後表示，這題是陷阱題，他沒辦法控制國台辦的發言，他覺得互相認識、互相瞭解、互相尊重，是雙方來往很重要的原則。

柯文哲談到兩岸一家親道歉事件時，他說，他講話也沒有什麼問題，「聽了不爽我只能說歹勢」，沒想到媒體砲轟得一塌糊塗，他現在都還不知道是什麼事。

另外，民進黨市議員有過半支持自提台北市長參選人，是否持續跟民進黨市議員溝通，柯文哲認為，議員多數是尊重黨中央的意見。至於有無在判斷內，柯文哲說「差不多」。

柯文哲民進黨雙城論壇
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