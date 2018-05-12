柯文哲：深藍深綠支持者綁架台灣政治

2018-05-12 18:48 中央社 台北12日電



台北市長柯文哲今天說，無論深藍或深綠支持者，在台灣社會只占比不到6%，卻綁架整個台灣政治。這是個很大的問題，他還在思考，這個問題要怎麼解決。

柯文哲今天出席在福德坑環保復育園區舉行的台北能源之丘「低碳綠能嘉年華」活動。年底台北市長選舉，民進黨要自提人選或禮讓柯文哲，選舉對策委員會（選對會）已分批徵詢民進黨台北市里長與市議員。

會後媒體聯訪問到「民進黨市議員有過半支持自提人選，會持續跟民進黨市議員溝通嗎？」柯文哲說，有啦！會啦！絕大多數市議員的態度都表明會尊重黨中央的意見，還好啦。

對主張自提人選的民進黨市議員比較多，記者問「是否是在他的判斷內？「柯文哲說「差不多」，他表示，這就是一個很大的問題，整個台灣社會政治上被這種不到6%的綁架住，這也是個蠻有趣的現象，不管是深藍或深綠，綁架整個台灣的政治，所以他還在思考這個問題怎麼解決。

記者追問「誰被深綠綁架？是民進黨的議員嗎？」柯文哲表示，通常意識型態強烈的人，聲量也會比較高，所以會打電話到市議員服務處表達意見；但沈默的大多數人數較多，比較不吭聲，通常在初選階段，政治常常會往兩極移動。

但明明大多數的人還是在中間，這也是他在思考台灣的兩黨政治。柯文哲說，一般兩黨政治的國家，意見衝突不會那麼厲害，像美國的民主黨和共和黨差異性沒像我們對立這麼嚴重，這是政治學上研究的題目。