親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

日職／反擊「中國放水」 陽岱鋼力挺世大運國手

教育部發函台大 全國7成8教師兼獨董是事後追溯

柯文哲道歉事件的「藏鏡人」？孫大千：呼之欲出

2018-05-12 13:13聯合報 記者楊正海╱即時報導

誰才是柯文哲「道歉」事件風波未平，國民黨前立委孫大千今在臉書說，柯文哲好端端的，不會莫名其妙跑去一個深綠電台上演「自毀前程」的道歉戲碼。要道歉早就道歉了，為什麼拖到現在，是誰在出手相逼？是為了配合誰的要求？幕後藏鏡人呼之欲出，清楚明白。

孫大千說，首先，啟動民進黨內的徴詢機制，形成不惜自提人選，放手一戰的局勢，迫使柯文哲不得不屈服配合，藉此徹底廢掉柯文哲原本藍綠通吃的「絶世武功」，甚至繼續放狗咬人，作賤羞辱，讓他日後只有死心踏地的成為民進黨的「附隨勢力」，任人宰割。接下來，還要柯文哲「莫忘初衷」，交心輸誠，最終，民進黨是否願意禮讓？恐怕還是未定之數。這一招，不可謂之不高，這一手，不可謂之不毒。

孫大千說，柯文哲不爭氣，看不清大局，太執著於輸贏，上當受騙，一子錯全盤皆墨，令人可惜。但是，隠身幕後，精心布局的高手才是台灣政壇最大的威脅。怎麼可以讓他（她）如此得意竊笑呢？

孫大千指出，政治少不了權謀，但是不能全部都是權謀。柯文哲可悲，但是藏鏡人既可怕又可恨。

孫大千說，柯媽媽真的不必對民進黨低聲下氣，民進黨不論是否要自提人選，最後贏的都不會是他們，否則民進黨內的諸大老、諸天王、諸神、諸姐、諸媽們，早就前仆後繼的搶破頭了，還會像現在這麼冷清嗎？

孫大千說，柯文哲就算是輸，也要有骨氣，有志氣的輸，何必要「一輩子欠民進黨」，最後還不一定能贏呢？

前立委孫大千。記者楊正海/攝影
前立委孫大千。記者楊正海/攝影
分享
柯文哲道歉事件的「藏鏡人」，孫大千在臉書說，呼之欲出。圖/取自孫大千臉書
柯文哲道歉事件的「藏鏡人」，孫大千在臉書說，呼之欲出。圖/取自孫大千臉書
分享

柯文哲民進黨孫大千
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

為兩岸一家親道歉？柯文哲：不解為何被砲轟

2018-05-12 11:02

柯媽教柯文哲兩岸一家親？段宜康：不相信

2018-05-12 11:59

道歉風波提台灣價值 陳佩琪：尊重言論自由最重要

2018-05-12 11:40

影／兩岸一家親致歉惹議 柯文哲：不解為何被砲轟

2018-05-12 12:37

分手成真？綠操盤人士：柯文哲道歉只因選舉需要

2018-05-12 12:02

柯文哲為兩岸一家親道歉 曾引發內部兩派論戰

2018-05-12 11:58

柯媽上廣播談禮讓 柯文哲：沒加分反而扣分

2018-05-12 11:40

再說兩岸一家親？柯文哲：重視實質成果

2018-05-11 23:51

影／澄清「互不相欠」 柯媽媽：絕非向蔡總統嗆聲

2018-05-11 17:21

柯媽：若民進黨禮讓「柯文哲一生就欠你」

2018-05-11 15:39

雙城論壇破局？上海統戰部長調職

2018-05-11 14:52

嗆兩不相欠？ 柯媽：我哪敢向總統嗆聲

2018-05-11 14:49

柯媽嗆不相欠 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 14:31

民進黨議員：柯文哲是髒髒包 黨應自提人選

2018-05-11 13:17

侯友宜為柯文哲緩頰 綠委：新北幹話王

2018-05-11 12:47

安峰山回應兩岸本一家親 柯P：國台辦發言我沒法控制

2018-05-11 12:32

挺柯文哲？ 黃國昌：只要議會有時力夥伴都可放心

2018-05-11 12:08

兩岸一家親說詞反覆？ 柯文哲：只是說明誤會

2018-05-11 12:00

自提人選就互不相欠？ 柯文哲：父母疼小孩忍不住回嘴

2018-05-11 11:36

柯P道歉 丁守中：怎知他會不會明天又否定今天

2018-05-11 11:28

黃智賢：柯文哲明白告訴大眾「我是在騙，怎樣？」

2018-05-11 11:27

影／為「兩岸一家親」道歉民調不挺 柯P：盼減少誤會

2018-05-11 11:26

柯媽親上火線 郝批：證明柯P是媽寶外沒任何好處

2018-05-11 11:10

柯P為兩岸一家親道歉 侯友宜：柯要做自己

2018-05-11 11:10

柯媽互不相欠說 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 10:58

柯媽嗆互不相欠 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 10:51

綠委：柯文哲應該是誤入叢林的小白兔

2018-05-11 10:04

柯P兩岸論述反覆？孫大千：有些理念不能腳踏兩條船

2018-05-11 09:51

柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36

柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過

2018-05-11 08:00
看更多

熱門文章

把大選說成「反中擊敗親中」 三立激怒馬國網友

2018-05-12 01:00

蘇祈麟女兒挨批 總統府力挺「總統府是人民的總統府」

2018-05-11 21:58

韓國瑜否認出國旅遊自肥 段宜康公布3單據打臉

2018-05-11 15:06

世上只有媽媽好 柯P被綠營圍毆 神救援來了

2018-05-12 08:00

馬英九的「同志外交」：我也沒說我不是

2018-05-11 16:03

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

2018-05-12 09:00

反擊共機繞台心理戰 空軍防空飛彈威猛發射集合片出爐

2018-05-11 18:55

北市候選人會影響新北選情？蘇貞昌認了：會私下反映

2018-05-11 21:20

訛傳轟-6K在鵝鑾鼻凌空 國防部：文攻武嚇故技的假照

2018-05-11 23:07

共機雙向繞島 國軍首度公布掛彈轟-6K動態影像反制

2018-05-11 16:58

出國旅遊自肥？韓國瑜怒批段宜康「半人半獸」

2018-05-11 13:36

翟本喬稱讚高嘉瑜數學好 網友笑：是在打臉主席嗎?

2018-05-11 15:12

啟動台灣行政區重劃！政院下周通過「行政區劃法」

2018-05-11 22:59

影／澄清「互不相欠」 柯媽媽：絕非向蔡總統嗆聲

2018-05-11 17:21

呂秀蓮酸世大運 朱學恒：整場我白眼都翻到後腦勺

2018-05-11 16:04

嗆兩不相欠？ 柯媽：我哪敢向總統嗆聲

2018-05-11 14:49

國軍操演被對岸譏諷「軟趴趴」軍方：南訓中心新兵操演

2018-05-11 18:17

中共空軍雙向繞島巡航 美反對片面改變現狀

2018-05-12 05:38

雙城論壇破局？上海統戰部長調職

2018-05-11 14:52

影／拒為「大陸放水論」道歉 呂秀蓮：柯P也曾這樣說

2018-05-11 19:20

「不想幹了」員警：政府心態 造成人心浮動

2018-05-11 14:07

民進黨台北市長人選 蘇貞昌：我不宜這時說三道四

2018-05-11 21:26

國考未足額錄取率高 那一年 24項全掛零

2018-05-11 14:49

柯媽：若民進黨禮讓「柯文哲一生就欠你」

2018-05-11 15:39

越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷

2018-05-12 12:11

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00

世大運放水說 呂秀蓮：講真話應給我鼓掌

2018-05-11 18:48

為兩岸一家親道歉？柯文哲：不解為何被砲轟

2018-05-12 11:02

影／逼真！太平島操演 模擬商船碰撞海難

2018-05-11 19:13

北市自提人選呼聲高 綠議員再次點名賴清德

2018-05-11 14:20

柯媽嗆不相欠 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 14:31

賴清德：推動「行政區劃法」均衡城鄉 不是為縣市合併

2018-05-11 16:51

議員問花博宣傳成效？官員回「拜票沒有保證投給你」

2018-05-11 13:37

再說兩岸一家親？柯文哲：重視實質成果

2018-05-11 23:51

公務員離職率提高 年增至3000人

2018-05-11 14:05

台灣未獲邀參與WHA 加拿大表態感失望

2018-05-11 13:40

分手成真？綠操盤人士：柯文哲道歉只因選舉需要

2018-05-12 12:02

太平島南援三號操演 參演官兵模擬傷患超敬業

2018-05-11 20:57

如何留住人才？試委：改善工作環境

2018-05-11 14:07

呂秀蓮：柯P狗急跳牆 藍綠不是人

2018-05-11 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top