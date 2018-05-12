柯文哲道歉事件的「藏鏡人」？孫大千：呼之欲出

2018-05-12 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



誰才是柯文哲「道歉」事件風波未平，國民黨前立委孫大千今在臉書說，柯文哲好端端的，不會莫名其妙跑去一個深綠電台上演「自毀前程」的道歉戲碼。要道歉早就道歉了，為什麼拖到現在，是誰在出手相逼？是為了配合誰的要求？幕後藏鏡人呼之欲出，清楚明白。

孫大千說，首先，啟動民進黨內的徴詢機制，形成不惜自提人選，放手一戰的局勢，迫使柯文哲不得不屈服配合，藉此徹底廢掉柯文哲原本藍綠通吃的「絶世武功」，甚至繼續放狗咬人，作賤羞辱，讓他日後只有死心踏地的成為民進黨的「附隨勢力」，任人宰割。接下來，還要柯文哲「莫忘初衷」，交心輸誠，最終，民進黨是否願意禮讓？恐怕還是未定之數。這一招，不可謂之不高，這一手，不可謂之不毒。

孫大千說，柯文哲不爭氣，看不清大局，太執著於輸贏，上當受騙，一子錯全盤皆墨，令人可惜。但是，隠身幕後，精心布局的高手才是台灣政壇最大的威脅。怎麼可以讓他（她）如此得意竊笑呢？

孫大千指出，政治少不了權謀，但是不能全部都是權謀。柯文哲可悲，但是藏鏡人既可怕又可恨。

孫大千說，柯媽媽真的不必對民進黨低聲下氣，民進黨不論是否要自提人選，最後贏的都不會是他們，否則民進黨內的諸大老、諸天王、諸神、諸姐、諸媽們，早就前仆後繼的搶破頭了，還會像現在這麼冷清嗎？