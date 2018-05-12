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台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

60年來每周捐血 他救回的胎兒超越台灣總人口

觀察站／綠奪回主導權 蔡主席態度是關鍵

2018-05-12 13:08聯合晚報 本報記者周佑政

面對民進黨基層不再禮讓柯文哲(右)的強硬態度，顯示民進黨如何決定與柯文哲的競合，...
面對民進黨基層不再禮讓柯文哲(右)的強硬態度，顯示民進黨如何決定與柯文哲的競合，發球權已回到主席蔡英文(左)手上。圖／聯合報系資料照片
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民進黨基層一片強烈的自提人選聲浪中，柯文哲礙於時勢，為兩岸一家親說法道歉，向綠營遞出橄欖枝，但民進黨連日來的反應冷淡。對於禮讓柯與否，民進黨選對會召集人陳明文一句「主席可說YES或NO」，顯示民進黨如何決定與柯文哲的競合，發球權已回到蔡英文手上。

柯文哲在上屆選舉，以政治素人、超越藍綠之姿出場，最終獲得勝選，外界形容這是白色力量的勝利，但客觀的事實是，若沒有民進黨的傾力支持，柯文哲很難扭轉台北市基本盤藍大於綠的現實。也因為柯文哲與民進黨的這一層關係，柯文哲上任後的任何言行，都要接受綠營的檢驗。

年底台北市長選舉，柯文哲尋求連任，在民進黨尚未出現「最強人選」之前，柯文哲的實力仍高於檯面上的藍綠人選，過去一段相當長的時間，柯文哲掌握了這場賽局的話語權與主導權。但這樣的優勢，就在柯不斷砲打民進黨執政，以及綠營支持者察覺柯的兩岸立場與民進黨有根本性的差異後，逐漸消逝。

面對民進黨基層不再禮讓柯文哲的強硬態度，民進黨主席蔡英文目前也坐看子彈飛，但在不能讓國民黨重返執政的大戰略下，蔡英文迄今也未對柯文哲口出惡言，還給了柯文哲補考機會，要柯思考何為「台灣價值」。

即使近期綠營自提聲浪高漲，蔡英文未把話說死，甚至在日前表示，北市選舉應回到事情的本質思考。不過，就在柯文哲替兩岸一家親道歉後，綠柯關係如何發展，就如同陳明文所言「主席可說YES或NO」，這一局終將由「蔡主席」走出最關鍵的一步棋。

柯文哲民進黨蔡英文
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