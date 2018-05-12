柯護母：替國家社會做事 不要說誰欠誰

2018-05-12 13:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊正海 ╱台北報導



柯文哲上午參加綠能嘉年華活動。記者楊正海/攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲向聽到兩岸一家親感到不舒服的人說抱歉，風波未息，柯文哲上午參加綠能嘉年華活動受訪表示，他覺得奇怪，他講的話也沒有什麼問題，「聽了不爽我只能說歹勢」，他講的滿自然的，沒想到媒體砲轟得一塌糊塗，他現在都還不知道是什麼事。

柯媽前晚在政論節目提到互不相欠，昨天又強調不敢跟蔡總統嗆聲，柯文哲說，講這樣也不對，不管是替國家或社會做事，不要說誰欠誰，講這樣不是加分，反而是扣分。

至於雙城論壇是否停辦？柯說該辦還是要辦，是時間問題 ，要辦要先準備，但現在對方還沒派人來。

另外，民進黨過半議員認為應該自提人選，是否有持續溝通，柯文哲認為，其實議員大多數是尊重黨中央的意見，媒體反問，但黨內部認為應自提人選的意見比較多？柯說，這是台灣的政治問題，被不到6%的人綁架，這也是個很有趣的現象，不管深藍或深綠，都在綁架台灣的政治。

媒體追問這6%是指民進黨的議員嗎？柯說，意識型態比較強烈的人，比較會打電話到服務處去抗議表達意見，大多數的是比較不出聲。

柯文哲感嘆，初選階段，政治往兩極移動，但明明大多數人在中間；一般國家的兩黨政治，衝突不會這麼多，像美國的民主、共和兩黨，差異性、對立不會這麼嚴重。