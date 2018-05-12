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台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

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柯文哲道歉前 陣營曾兩派論戰

2018-05-12 13:01聯合晚報 記者周佑政／台北報導

表揚模範媽媽台北市長柯文哲上午出席南港桂花節，表揚南港地區模範母親。 記者曾...
表揚模範媽媽台北市長柯文哲上午出席南港桂花節，表揚南港地區模範母親。 記者曾吉松／攝影
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北市長選舉民進黨是否自提人選，近期將明朗。柯文哲日前接受專訪時釋出善意，為「兩岸一家親」說法道歉，據了解，柯陣營內部曾為此掀起兩派論戰，反對派擔憂「修正太快」，恐引發反效果，但最後柯仍接受了贊成派的建議。

柯有三組人馬競爭心理準備

知情人士說，專訪結束後，輿論反應兩極，「但說了就說了」，目前能做的就是靜觀其變。對於年底選舉，近柯人士說，柯文哲已有三組人馬競爭的心理準備。

柯文哲態度轉變，民進黨核心操盤人士直言，柯文哲沒有完整論述與交代，讓人感覺只是因選舉需要，支持者很難買帳。

民進黨基層「反柯」聲浪強烈，柯文哲日前接受廣播專訪，談及「兩岸一家親」說法時表示，大家聽了不爽，也只能說抱歉、歹勢。柯也坦言，「床頭吵床尾和」是脫稿演出，是失言。

陳景峻主導修補關係

知情人士說，柯文哲是否接受專訪、談論兩岸關係，市府高層分為兩派。民進黨籍副市長陳景峻向來認為，柯應主動釋出善意，修補「白綠裂痕」，這場專訪也是由陳景峻一手主導。

另一派則認為，刻意上節目解釋兩岸一家親甚至道歉，民眾將認為柯前後態度修正太快，恐造成反效果。柯文哲最終接受陳景峻建議，替兩岸一家親說法道歉。

綠：柯始終缺乏完整論述

不過，民進黨選戰核心操盤人士表示，柯文哲始終沒有完整論述，之前為何這麼說？現在及未來的態度又是如何？完全沒交代清楚。

「不是說一個人的想法不能改變，但整個過程與脈落要解釋交代清楚。」操盤人士坦言，民進黨基層對柯文哲不滿已久，最重要的是，柯能否讓支持者感覺是真心誠意。很顯然柯接受專訪後，民進黨支持者並沒有太多感受，前兩天黨中央與里長及市議員的座談，絕大多數人對柯的表態，沒有正面回應。

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