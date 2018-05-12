陳佩琪：台灣價值是尊重別人的言論自由

2018-05-12 12:36 中央社 台北12日電



台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今天說，身為小兒科醫生，她的台灣價值就是老有所終、壯有所用、幼有所長，最重要的是，尊重別人的言論自由。

民進黨是否自推台北市長參選人爭論不斷，柯文哲也被要求說明他的台灣價值。柯文哲先前曾說，他的台灣價值就是清廉勤政愛鄉土，民主自由多元開放；不過，他後來演講時坦言，外科醫生的特色是務實，「老是人家問我台灣價值，我都覺得很煩」。

陳佩琪目前擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒神經科主治醫師。她上午出席婦幼院區親子共讀推廣活動後受訪，被問到是否不該由柯文哲回答台灣價值的問題時，做上述表示。

陳佩琪說，通常應該要看一個人到底私底下能夠做什麼，或他已經做了什麼，而不是聚焦在他講了什麼。因為台北市長的台灣價值可能跟大家討論的政治議題沒什麼關係，「他做好他的市政就可以了」。

另外，柯文哲日前在電台專訪中，談到對兩岸一家親論述感到不悅的人抱歉、歹勢（台語：抱歉），外界解讀柯為爭取與民進黨在年底合作，釋出善意。然而，不僅綠營對此不買單，藍營也批評他沒有核心價值。

媒體詢問陳佩琪，針對近來風波，柯文哲是否會感到委屈。陳佩琪說，她覺得不會，因為柯文哲很努力地付出，「其實付出就沒有什麼委屈」。

陳佩琪表示，柯文哲當醫生久了之後，就是情緒很穩定的人，醫生如果容易心情沮喪，就沒辦法好好治療病人，「我們當了30年的醫生，我們都情緒很穩定」。

陳佩琪說，就像柯文哲常說的，心存善念，盡力而為，「我們求一個最好的結果」。