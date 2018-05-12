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柯文哲為兩岸一家親道歉 曾引發內部兩派論戰

2018-05-12 11:58聯合報 記者周佑政╱即時報導

台北市長選舉民進黨是否自提人選，近期將明朗。台北市長柯文哲9日接受專訪時釋出善意，為「兩岸一家親」說法道歉。據了解，柯陣營內部曾為此掀起兩派論戰，反對派擔憂「修正太快」，恐引發反效果，但最後柯仍接受了贊成派的建議。

民進黨基層「反柯」聲浪強烈，柯文哲日前接受廣播專訪，談及「兩岸一家親」說法時表示，大家聽了不爽，也只能說抱歉、歹勢。柯也坦言，「床頭吵床尾和」是脫稿演出，是失言。

知情人士說，柯文哲是否接受專訪、談論兩岸關係，市府高層分為兩派。民進黨籍副市長陳景峻向來認為，柯應主動釋出善意，修補「白綠裂痕」，這場專訪也是由陳景峻一手主導。另一派則認為，「刻意」上節目解釋兩岸一家親甚至道歉，民眾將認為柯前後態度修正太快，恐造成反效果。不過，柯文哲最終仍接受陳景峻建議，替兩岸一家親說法道歉。

就在柯文哲接受專訪後、替兩岸一家親說法道歉後，輿論開始發酵，批評柯文哲的聲浪隨之而來。北市府當晚發出聲明，表示柯文哲在節目中表達的原意，是向聽到兩岸一家親而感到不高興、不悅之民眾致歉，而非直接替兩岸一家親一詞致歉。

知情人士說，柯文哲在兩岸立場上，向來是希望降低雙方緊張與對立的關係，並非因為選舉，就改變原有的態度。因此，柯文哲接受專訪時的表達，是希望向因為兩岸一家親這一用詞，而感到不高興的的民眾致歉。

近柯人士表示，專訪結束後，輿論反應兩極，「但說了就說了」，目前能做的就是靜觀其變。對於年底選舉，近柯人士說，柯文哲已有3組人馬競爭的心理準備。

台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影
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柯文哲民進黨2018台北市選舉
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