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道歉風波提台灣價值 陳佩琪：尊重言論自由最重要

2018-05-12 11:40聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市長柯文哲向聽到兩岸一家親而不爽的人說抱歉，造成藍綠都不討好，柯媽何瑞英又不捨柯而提出「互不相欠」言論，至今風波未息；對此，柯文哲妻子、小兒科醫師陳佩琪今早出席市立聯合醫院和平婦幼院區親子共讀推廣活動時，被問到會不會覺得柯很委屈，她表示，柯很努力付出，「付出就沒有什麼委屈啦」。

針對最近柯遭遇困難有無向找陳開導，陳佩琪說，她覺得柯當醫生久了就是一個情緒很穩定的人，當醫生如果心情很容易upset（心煩意亂）的話，病人很容易會看不好。她與柯當了30年的醫生，「我們都是情緒很穩定的人」，正如柯常說的「該怎麼做就怎麼做，我們求一個最好的結果。」

陳佩琪也表示，她回家通常都蠻累的，比較少接收外界資訊，只聽聞柯最近被罵、柯媽不捨的原因是政論節目，但她不太會關心這個；至於柯是否委屈，她覺得柯很努力付出，「付出就沒有什麼委屈啦」。

有關柯道歉後被批評說詞反覆、怎麼說都不對，該怎辦？陳佩琪則說，一個人一天講這麼多話，通常要看一個人做了什麼，而非聚焦在一個人說了什麼，under table能夠做什麼、或者已經做了什麼。

陳佩琪強調，台北市長的台灣價值跟最近的道歉風波沒什麼關係，柯做好市政就可以了，就是「心存善念，盡力而為」。她覺得醫生的台灣價值，如她是小兒科醫生就是「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養」；另外，「尊重別人的言論自由」，也是台灣價值最重要的一部分。

台北市長柯文哲向聽到兩岸一家親而不爽的人說抱歉，至今風波未息；對此，柯文哲妻子、...
台北市長柯文哲向聽到兩岸一家親而不爽的人說抱歉，至今風波未息；對此，柯文哲妻子、小兒科醫師陳佩琪今早出席活動受訪，對此表達意見。記者翁浩然／攝影
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台灣價值柯文哲親子
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