為兩岸一家親道歉？柯文哲：不解為何被砲轟

2018-05-12 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲向聽到兩岸一家親感到不舒服的人說抱歉，風波未息，柯文哲上午參加綠能嘉年華活動，受訪時談到，他覺得奇怪，他講的話也沒有什麼問題啊，「聽了不爽我只能說歹勢」，他講的滿自然的，沒想到媒體砲轟得一塌糊塗，他現在都還不知道是什麼事。

另外，民進黨過半議員認為應該自提入選，是否有持續溝通，柯文哲認為，其實議員大多數是尊重黨中央的意見，媒體反問，但黨內部認為應自提人選的意見比較多？柯說，這是台灣的政治問題，被不到6%的人綁架，這也是個很有趣的現象，不管深藍或深綠，在綁架台灣的政治。

媒體追問這6%是指民進黨的議員嗎？柯說，意識型態比較強烈的人，比較會打電話到服務處去抗議表達意見 ，大多數的是比較不出聲。

柯文哲感嘆，初選階段，政治往兩極移動，但明明大多數人在中間。他說，一般國家的兩黨政治，衝突不會這麼多 ，像美國的民主、共和兩黨，差異性、對立不會這麼嚴重。

柯是否是為6%的不愉快道歉嗎 ？柯文哲說，市政府是有趣的團隊，從民進黨到新黨都有，還有國民黨、親民黨 ，還有很多沒有黨籍的技術官僚，這是台北市團隊是有趣又的地方，團隊從極左到極右都有。

至於專訪，柯說，這件事是副市長陳景峻安排的，想想也合理，陳他當過民進黨立委和祕書長，陳認為應該和和深綠的對話。媒體問，蔡壁如是否有其他的意見，柯說，爭辯是沒有，但他說，這樣也好，一個團隊民進黨到新黨都有 ，這才是台灣社會的縮影。