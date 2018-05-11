回應柯媽受訪 柯文哲：為國家做事沒有誰欠誰

2018-05-11 16:18 中央社 台北11日電



柯文哲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲母親何瑞英昨晚表示，若民進黨提名台北市長參選人，以後互不相欠。對此，柯文哲今天說，為國家做事，沒有誰欠誰的問題。

柯文哲在9日播出的電台專訪中，談到對兩岸一家親論述感到不悅的人抱歉、歹勢（台語：抱歉），外界解讀柯為爭取與民進黨在年底合作，釋出善意。然而，不僅綠營對此不買單，藍營也批評他沒有核心價值。

柯媽媽何瑞英昨晚親上火線，接受電視台政論節目連線，對於柯文哲是否可能出馬參選2020年總統，何瑞英說：「我有我的考量，文哲有文哲的考量，我的考量是選不上（市長）再打算，看是要選（總統）還是怎樣。」

柯文哲今天出席衛生福利部推動強化「社會安全網」計畫地方政府溝通說明會，會前接受媒體訪問。

媒體詢問柯文哲，何瑞英與政論節目連線，是否幫柯文哲「代打」。柯文哲否認，並說他已經叫台北市政府媒體事務組告訴柯媽媽，不要隨便出來受訪。

柯文哲說，父母疼孩子，所以柯媽媽忍不住會回嘴。「我會跟她講，叫她不要隨便上節目。」

至於2020年參選總統可能性，柯文哲表示，對他來說，把事情做好，把市長連任選好，才是最重要的事情，「想東想西幹什麼」。

何瑞英中午則接受POP Radio專訪，針對近來民進黨提名北市長參選人的爭議，何瑞英說，要是民進黨沒提名，「柯文哲一生都欠你」；要是有提名，「你也不欠柯文哲，柯文哲也不欠你」。但她的態度是順其自然，絕對不是向總統嗆聲。

她表示，上次民進黨禮讓，柯文哲才能當選。「我是有天良的人，我是有感情的人，不會人家給我們恩情，把它忘光光，我不是這樣的人。」

何瑞英說，柯文哲若連任，將完成市長任期，「他也是這樣就滿意了啦」。如果民進黨絕對不跟柯文哲合作，總統蔡英文也會為難，不要這樣讓總統為難。

她表示，柯文哲去年到上海出席雙城論壇前，她告訴柯文哲，「你如果去上海，我們要講和平的話，不要激怒人家，大家和和氣氣，這樣最好」。柯文哲後來想過之後，才說出「兩岸一家親」這句話。

何瑞英說，大家一直罵柯文哲，從去年7月罵到現在，整天批評他向中國靠攏。「我們是228受害者，怎麼可能是紅的啦。不可能的事。」

對於柯文哲希望她不再接受媒體訪問，何瑞英表示，昨天電視節目連線到後來，因為被來賓圍剿，她也氣得面紅耳赤。至於未來會不會再接受媒體邀約訪問，何瑞英連說了4個「不會」。