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柯媽：若民進黨禮讓「柯文哲一生就欠你」

2018-05-11 15:39聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

台北市長柯文哲日前接受深綠電台節目專訪時表示，願對聽到兩岸一家親不爽的民眾說「歹勢」，引起風波。柯文哲的母親何瑞英今日中午接受廣播節目專訪表示，如果民進黨提名，「你不欠柯，柯也不欠你」，但若民進黨禮讓柯，「柯文哲一生就欠你」。

主持人問到柯文哲的兩岸一家親論調，何瑞英表示，是因當時雙城論壇將至，但不知道要說什麼，她就向柯說去要說和平的話，不要讓人生氣，和和氣氣最好，後來柯想說連、宋都有說兩岸一家親，柯可能想到這句才說。 當時電視都說不能去，「但那是郝市長簽約，怎麼能不去？」

何瑞英說，當時柯去義大利不在國內，她打電話給蔡壁如，詢問是可以去雙城還是不能去？有沒有市府的人有去跟中央說，是去還不去、講什麼比較好？當時有請示過國安局，但也沒人回應。後來時間快到，她很緊張，因此跟柯說如果去上海就要說和平的話，不要讓人家生氣，大家和和氣氣、不要怨來怨去比較好。而先前宋楚瑜、連戰都曾說過兩岸一家親，柯可能想到說這句，但後來卻被抹紅、被罵了要1年。

何瑞英也說，說柯多紅、罵了1年，都沒有降溫，社會都亂了，所以這次對感到不舒服的人，不要讓他們生氣，只能說道歉，不然能怎樣。何瑞英在節目後還說，我們是二二八受害者，怎麼可能是紅的，不可能的事情。

另外，主持人問對於民進黨是否禮讓，何瑞英說，如果民進黨提名，「你不欠柯，柯也不欠你」，但若民進黨禮讓柯，「柯一生就欠你」。何瑞英說，她不是跟蔡嗆聲，上次也是禮讓柯，讓柯順利當選，「我們是有天良的人、有感情的人，怎麼會忘光光？」另外，柯若選上市長是否會成為最大尾？何瑞英說，「他是有天良，不是沒天良的人，會信守承諾」。

柯文哲的母親何瑞英(左)與父親柯承發(右)。圖／聯合報系資料照片
柯文哲的母親何瑞英(左)與父親柯承發(右)。圖／聯合報系資料照片
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民進黨柯文哲國安局
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