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嗆兩不相欠？ 柯媽：我哪敢向總統嗆聲

2018-05-11 14:49聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲為兩岸一家親道歉，風波延燒，柯媽昨天親上火線接受政論節目訪問，幫柯滅火，甚至說民進黨不禮讓，雙方互不相欠。對此，柯媽今天中午接受廣播「POP搶先爆」專訪，她澄清，不敢跟總統嗆聲，哪敢做這種事，「我們是有天良、有感情的人。」

柯媽(右)今天中午接受廣播「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪。圖／POP Radi...
柯媽(右)今天中午接受廣播「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪。圖／POP Radio提供
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柯媽說，柯若選上市長，絕對會繼續做，做事要有頭有尾，若民進黨不能和柯合作，蔡總統也為難，柯也難做人， 她看了心不捨，若民進黨自己提名，沒關係，只要讓蔡總統好做人、不讓總統為難就好。

柯媽說，若不提名，「柯文哲一生都欠你」，若自已提名，以後不欠柯，柯也不欠你」，強調她不敢跟總統嗆聲，「我們是有天良、有感情的人」，上次讓柯選，柯才能順利當選 。

主持人黃光芹問柯媽，民進黨祕書長洪耀福曾說，又禮讓柯讓他當選，柯會成為全台最大尾的人，柯媽說， 那會最大尾， 柯是有天良的人，做老母的可以保證，主持人追問，若選不上？柯媽說，再做打算。

黃光芹說，柯說自己是墨綠，後來成白色力量，但為何會說出兩岸一家親，他的主張是什麼？柯媽說 ，雙城論壇時，柯文哲要去上海，電視每台都說不能去，但這是郝龍斌簽的約，且不去會被說沒膽沒路用，柯去義大利時，她有打一通電話給蔡壁如，問她柯到底去好，還是不去好，要說什麼話，並請蔡去問一下從市府調去中央的人，柯媽說，這不能用公文問，但問了都沒有回。

柯媽說，後來柯回國，也有寫單子問國安局，但大家都不回答，她就跟柯說，去上海就說和平的話，大家和氣比較好，後來柯自己想，宋楚瑜有講過「兩岸一家親」，沒想到柯講了，被駡一年。對於柯文哲的道歉，柯媽說，若這還沒降溫，社會會亂，柯是否是道歉？她覺得是對聽了不舒服的人道歉。

民進黨柯文哲上海
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