民進黨議員：柯文哲是髒髒包 黨應自提人選

2018-05-11 13:17 中央社 台北11日電



柯文哲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 布局台北市長選舉，民主進步黨今天邀議員座談，民進黨籍台北市議員何志偉說，台北市長柯文哲是「髒髒包」，一時流行，但吃完後會弄髒全身；髒髒包已退流行，一定要自提人選。

民進黨上午邀黨籍台北市議員及議員提名人座談，何志偉受訪表示，「柯文哲現在是我們的髒髒包，吃完後一定要擦擦鼻子」，然後「自己靠自己」。

他說，民進黨一定要自提人選，表態參選台北市長的民進黨籍立法委員姚文智努力這麼久，競選團隊架構都已擺出陣仗，如果無法獲提名，過去的努力與價值又算什麼？

民進黨籍台北市議員阮昭雄說，他要表達基層自推人選聲浪，這樣的聲浪如同水庫再不洩洪就會爆掉，且柯文哲上電台道歉後，基層罵的聲音反而更大，柯文哲弄巧成拙。

柯文哲9日接受綠色和平電台「有影上大聲」主持人陳雨鑫專訪時表示，在雙城論壇說的「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」言論是講太快，當時是希望「可以過關」就好，讓大家聽了不悅，對此道歉。

被視為「禮讓派」的民進黨籍台北市議員高嘉瑜受訪時說，「我是支持民進黨，不是支持柯文哲」，怎麼做對民進黨最好，她就全力支持；「如果今天禮讓柯文哲對民進黨最好，黨中央是這樣認為，我們也全力支持」。

她說，黨中央須全盤考量，不只看台北市，而是看全台灣選情；禮讓柯文哲與否，對深綠、中間與青年選票各會流失多少，應平心靜氣想想怎樣布局對民進黨最好，「我沒有一定說非禮讓或怎麼樣不可」，只希望大家不要情緒化思考。

媒體追問是否會覺得孤掌難鳴？高嘉瑜表示，她相信很多人跟她一樣非常理性，以民進黨好為方向，只是這樣的聲音現在比較小聲，她相信黨中央也有聽到這樣的意見與想法，會做出最有智慧的判斷。

民進黨選舉對策委員會共同召集人陳明文受訪表示，與民進黨台北市議會黨團、市議員提名人座談，希望他們對民進黨應採取什麼方式應對提供意見。

他說，包括昨天與里長、黨公職座談，都是讓大家知無不言、言無不盡，關起門表達心裡的話，這有助於選對會未來推動整個程序。（編輯：李明宗）