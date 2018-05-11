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柯媽嗆不相欠 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 14:31聯合晚報 記者林麒瑋楊正海翁浩然／台北報導

欲參選台北市長的民進黨立委姚文智。 記者杜建重／攝影
欲參選台北市長的民進黨立委姚文智。 記者杜建重／攝影
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民進黨基層反彈台北市長柯文哲兩岸言論，要求自提人選出征台北市選戰。柯文哲媽媽何瑞英昨晚接受政論節目連線時表示，希望不要讓蔡英文總統為難，而若民進黨提名，以後雙方互不相欠。

對此，欲參選台北市長的民進黨立委姚文智話今天重話批評柯文哲，並反問柯文哲「欠不欠？誰理你」「自己都沒辦法把自己的話說清楚，還要勞駕別人，憑什麼當台北市的大家長？」

姚文智表示，大家不要再為難老人家。柯市長都60歲的人了，他說了什麼，或怎樣的政治作為，坦白說，好漢做事好漢當。柯媽媽護子心切，大家都可以理解，她是一個好媽媽，但是，社會不要太為難她，在她的話裡面做文章。參與政治的人，大家都對自己負責，自己的中心信念，自己的政策，自己講過的話負責，應該沒有人可以代替你。

姚文智表示，市民最關切的是台北市政到底做得好不好、需要怎樣的市長，台灣價值也是所衍生的政策、方向、願景，能否帶給市民真正的需要，「欠不欠，坦白說，誰理你？沒有人理你欠不欠。」

姚文智說，柯文哲在綠色和平受訪說了一些話，好像對「兩岸一家親」論述表達一些態度，但事後的更正有多快、反覆有多快，急於對某些人澄清，那個速度好像很怕愛人跑掉，很不可思議，柯對台灣價值漫不經心、棄如敝屣，大家可以評斷。

媒體問對於兩岸一家親，柯文哲是否講清楚，還只是圓謊，姚文智指出，他觀察到，大家要求柯把台灣價值表達清楚，但柯不以為意，可是昨天柯對自己講太快的更正，急於對某些人澄清，那個速度好像很怕愛人跑掉，很不可思議。

台北市長柯文哲今早出席活動受訪則說，這沒有什麼誰欠誰，反正都是替國家做事。柯文哲表示，「我會叫她不要隨便上節目。」

柯文哲在廣播電台為兩岸一家親抱歉後，有媒體也製作民調，顯示有8成民眾不想投柯。對此，柯文哲只表示，每個民調就是「參考參考」，若每天看民調他早就發瘋了。

對於如今藍綠都不討好、中間選民認為柯失去白色價值，還有民進黨籍里長稱黨再禮讓柯就退黨。柯文哲說，他只能把該做的事情做好，他還是沒有變，台灣社會藍綠對抗太嚴重；其實台灣真的有強烈政黨意識的，他看加起來不到5、6%；「怎麼做都會有不滿意，那也沒辦法。」

柯文哲姚文智民進黨蔡英文
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