安峰山回應兩岸本一家親 柯P：國台辦發言我沒法控制

2018-05-11 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今早出席活動受訪，針對外界質疑兩岸一家親論調其實沒有要道歉、五個字還敢說嗎？柯文哲則連續說3次「基調沒有變阿」。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲在9日播出的電台專訪為「兩岸一家親」抱歉，但事後解釋是向聽了不爽的人道歉，被認為說詞反覆。柯今早出席活動受訪，針對外界質疑兩岸一家親論調其實沒有要道歉、五個字還敢說嗎？柯文哲則連續說3次「基調沒有變啊！」

面對外界要柯文哲說清楚兩岸立場與論調，柯文哲今天受訪表示，降低兩岸緊張、減少衝突危險，這還是要努力的，而且大陸占我們外貿4成也是事實；他昨天還查了一下，在台大陸配偶有37萬。所以交流這麼平凡的狀態下，要能夠避免僵局、越走越僵的局面。這本來就是「基調沒有變啊！基調沒有變啊！所以我想不通，就基調沒有變啊！」

媒體也問柯，「兩岸一家親」五個字還敢說嗎？柯則說，這就是他對台灣社會很不習慣的地方，他是外科醫生，重視的是實質的成果，「為什麼注重那個名詞什麼的？」像是市府副秘書長李文英就很不喜歡這句，他就對李說，「不然你喜歡什麼？我講給你聽。」

至於柯為「兩岸一家親」抱歉後，大陸國台辦發言人安峰山回應「兩岸同胞是血脈相連的一家人，自然是兩岸一家親，沒有什麼力量可以把兩岸同胞割裂開。」還強調任何挑撥和製造兩岸同胞對立的圖謀都不可能得逞。柯則表示，他得聲明，國台辦發言他沒辦法控制。