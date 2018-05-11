兩岸一家親說詞反覆？ 柯文哲：只是說明誤會

2018-05-11 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲在9日播出的電台專訪針對「兩岸一家親」抱歉，柯事後又澄清是「情感的撫慰」挨批說詞反覆，陷入藍綠都不討好的窘境；柯今早出席衛生福利部「強化社會安全網地方政府溝通說明會」時，針對道歉有無「成效」，柯說，誤會要能夠說明一下，若沒辦法就沒辦法。

柯文哲在廣播電台為兩岸一家親抱歉後，有媒體也製作民調，顯示有8成民眾不想投柯。對此，柯文哲只表示，每個民調就是「參考參考」，若每天看民調他早就發瘋了。

對於如今藍綠都不討好、中間選民認為柯失去白色價值，還有民進黨籍里長稱黨再禮讓柯就退黨。柯文哲說，他只能把該做的事情做好，他還是沒有變，「我就是這樣」，台灣社會藍綠對抗太嚴重，整個社會被綁架；其實台灣真的有強烈政黨意識的，他看加起來不到5、6%；「怎麼做都會有不滿意，那也沒辦法。」

媒體也問柯怎麼看待外界批評他說詞反覆，一開始說歹勢，後來又說沒有？柯表示，若聽了讓人不高興，他只能說歹勢，「這是很正常的話阿，也是情緒的撫慰嘛」，在閩南話，他怎麼想都覺得這樣講起來很正常、自然。