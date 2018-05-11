柯P道歉 丁守中：怎知他會不會明天又否定今天
台北市長柯文哲日前接受電台專訪，對去年於雙城論壇提出「兩岸一家親」言論道歉，引發政治風暴。柯媽媽何瑞英昨晚親上火線替柯文哲說話，稱如果綠要提名，以後「互不相欠」。對此國民黨台北市長參選人丁守中今批評柯文哲沒有核心價值，為了一時過關，可以出賣昨天的信念，很擔心會不會為了個人利益出賣台灣的利益。
丁守中上周三從國民黨台北市長初選勝出後，營造黨內團結氣勢，主動連繫國民黨主席吳敦義辦公室，盼會見吳敦義請益選戰事務，爭取奧援，也扮演母雞角色，今天上午陪同中正萬華區市議員擬參選人陳孝威騎Youbike掃街拜票，下午則要陪同該區擬參選人林冠勳車隊掃街，為市議員黨內初選做準備。
媒體問丁，未來有沒有機會拜會連戰，丁守中說，無論黨內大老、立法委員、市議員或基層里長，一定會一一拜訪、請益，了解地方發展建設需要，連戰部分目前都在聯繫中。
怎麼看柯文哲道歉的事，丁守中說，柯文哲就是沒有核心價值，為了一時過關，可以出賣昨天的主張、昨天自己得信念，那我們怎麼知道他會不會明天又否定今天。
丁說，在壓力之下，就是考驗一個政治人物最好的時間，那如果說沒有核心價值，今天可以變明天可以變，那這一點就很擔心會不會為了個人的利益出賣台灣的利益、出賣台北市民的利益。
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