柯P道歉 丁守中：怎知他會不會明天又否定今天

2018-05-11 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國民黨台北市長參選人丁守中（右2）營造黨內團結氣勢，上午陪同中正萬華區市議員擬參選人陳孝威（前）騎Youbike掃街拜票。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲日前接受電台專訪，對去年於雙城論壇提出「兩岸一家親」言論道歉，引發政治風暴。柯媽媽何瑞英昨晚親上火線替柯文哲說話，稱如果綠要提名，以後「互不相欠」。對此國民黨台北市長參選人丁守中今批評柯文哲沒有核心價值，為了一時過關，可以出賣昨天的信念，很擔心會不會為了個人利益出賣台灣的利益。

丁守中上周三從國民黨台北市長初選勝出後，營造黨內團結氣勢，主動連繫國民黨主席吳敦義辦公室，盼會見吳敦義請益選戰事務，爭取奧援，也扮演母雞角色，今天上午陪同中正萬華區市議員擬參選人陳孝威騎Youbike掃街拜票，下午則要陪同該區擬參選人林冠勳車隊掃街，為市議員黨內初選做準備。

媒體問丁，未來有沒有機會拜會連戰，丁守中說，無論黨內大老、立法委員、市議員或基層里長，一定會一一拜訪、請益，了解地方發展建設需要，連戰部分目前都在聯繫中。

怎麼看柯文哲道歉的事，丁守中說，柯文哲就是沒有核心價值，為了一時過關，可以出賣昨天的主張、昨天自己得信念，那我們怎麼知道他會不會明天又否定今天。